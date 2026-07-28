Greenpeace alerta por casi 9.000 hectáreas deforestadas en tres parques nacionales durante 2025

Greenpeace Colombia encendió las alertas por el avance de la deforestación dentro de tres de las áreas protegidas más importantes del país. Según un monitoreo satelital realizado por la organización durante 2025, en los parques nacionales naturales Tinigua, Chiribiquete y Sierra de La Macarena fueron identificadas cerca de 9.000 hectáreas deforestadas, una situación que, aseguran, refleja la presión que continúa enfrentando la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos.

De acuerdo con el informe, el parque Sierra de La Macarena registró la mayor pérdida de cobertura boscosa, con cerca de 5.000 hectáreas deforestadas, seguido de Chiribiquete, con 2.070 hectáreas, y Tinigua, con 1.800 hectáreas.

Laura Caicedo, coordinadora de campañas para Greenpeace Colombia, explicó que estos resultados deben analizarse dentro de un contexto más amplio. Señaló que, entre 2013 y 2025, la deforestación acumulada dentro de los parques nacionales naturales supera las 95.000 hectáreas, pese a que estas áreas cuentan con el mayor nivel de protección ambiental y jurídica del país.

El análisis realizado por la organización indica que una de las principales presiones sobre estos territorios es la expansión de la ganadería. Greenpeace sostiene que se ha identificado la presencia de ganado bovino tanto dentro de los parques como en sus zonas de influencia, situación que, además de afectar los ecosistemas, evidencia falencias en la trazabilidad de la carne que llega al mercado, ya que los consumidores no pueden conocer con certeza el origen de los productos que adquieren.



Frente a este panorama, Greenpeace hizo un llamado al Gobierno nacional y a la próxima administración para que la reglamentación de la ley de ganadería libre de deforestación sea una prioridad. La organización destacó que esta norma constituye un marco legal pionero en la región, orientado a garantizar la transparencia en toda la cadena de producción de la carne, desde el nacimiento del ganado hasta su comercialización.

Según Laura Caicedo, de la fortaleza de esa reglamentación dependerá que exista un mayor control sobre el origen de la carne, que los distintos actores de la cadena productiva asuman responsabilidades frente a la conservación ambiental y que se fortalezcan las acciones para proteger la Amazonía y los parques nacionales naturales del país.