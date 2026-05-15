Guardia Costera de EE. UU. incauta cargamento de cocaína frente a Cartagena

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció la incautación de aproximadamente 3,000 kilos de cocaína en una operación realizada el pasado 8 de mayo a unas 90 millas náuticas de Cartagena. Según informó la institución estadounidense, el cargamento tendría un valor estimado de 45,8 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ejecutada por la tripulación del buque Coast Guard Cutter Tahoma, que logró interceptar de manera simultánea tres embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.

La Guardia Costera señaló que uno de los botes no obedeció las órdenes de detención, por lo que fue necesario utilizar tácticas aéreas de fuerza. Entre ellas, se incluyó fuego de precisión dirigido a los motores de la embarcación para obligarla a detenerse. Durante la maniobra, varios de los sospechosos se lanzaron al mar y posteriormente fueron rescatados por las autoridades, sin que se reportaran heridos.

Las otras dos embarcaciones se detuvieron tras las instrucciones de los agentes estadounidenses. El comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma, aseguró que la operación evidenció la capacidad de coordinación de las tripulaciones involucradas.



Relentless operations to stop narco-terrorism.@USCGSoutheast crews aboard CGC Tahoma and an embarked helicopter seized approximately 6,085 pounds of cocaine worth nearly $45.8 million Saturday after stopping three vessels off the coast of Colombia. The interdiction required… pic.twitter.com/5unto8ycBr — U.S. Coast Guard (@USCG) May 14, 2026

“Interceptar tres embarcaciones al mismo tiempo es una muestra del profesionalismo y la precisión de nuestras tripulaciones”, afirmó Cuevas en un comunicado oficial.Según la Guardia Costera, la droga decomisada representa cerca de 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a territorio estadounidense.

Además de la tripulación del Tahoma, en el operativo participaron equipos del Coast Guard Helicopter Interdiction Tactical Squadron, la Joint Interagency Task Force South y personal del Distrito Sureste de la Guardia Costera de EE. UU.

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Las autoridades estadounidenses indicaron que el cargamento será descargado en el puerto de Everglades, en Florida, junto con otros narcóticos confiscados en operaciones recientes. En total, el buque transportará cerca 4.000 kilos de drogas ilícitas valoradas en aproximadamente 61,6 millones de dólares.

La Guardia Costera destacó que durante 2025 ha decomisado más de 250.000 kilos de cocaína en distintas operaciones marítimas, cifra que supera ampliamente el promedio anual histórico de esa institución. Las autoridades estadounidenses recalcaron que cerca del 80 % de las interdicciones de drogas con destino a Estados Unidos se realizan en alta mar, razón por la cual consideran clave las operaciones marítimas contra las redes del narcotráfico.

