Gustavo Petro denuncia a Angie Rodríguez y Mancuso por señalamientos sobre el ‘Pacto de Valledupar’

El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, y al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por los señalamientos relacionados con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

El caso gira en torno a las versiones sobre un supuesto plan en el que, presuntamente, integrantes del anterior Gobierno habrían buscado a antiguos jefes paramilitares para desprestigiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y a Abelardo De La Espriella, quien para la época era candidato presidencial.

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Carranza aseguró que la denuncia busca que Mancuso precise quién habría solicitado, desde el Gobierno, que se formularan señalamientos contra Uribe y De La Espriella. El abogado también rechazó que Petro hubiera ordenado a Rodríguez buscar un supuesto montaje judicial o promover falsos testimonios contra esas personas.

“Esta denuncia va en contra de la señora Angie Rodríguez, porque a ella jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio en contra del señor Álvaro Uribe Vélez o del señor Abelardo”, afirmó el abogado.



El representante legal del exmandatario sostuvo que, si Petro hubiera tenido información sobre posibles vínculos con actividades criminales, habría hecho las denuncias públicamente, en lugar de enviar a Rodríguez a realizar esas gestiones, como, según Carranza, ella lo habría afirmado.

La actuación se conoce después de que la Fiscalía dispusiera la compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine los señalamientos que podrían involucrar al entonces presidente de la República. Frente a este trámite, Carranza anunció que ya solicitó que el expresidente Petro sea escuchado por las autoridades y que, en los próximos días, se realizará una declaración a través de un investigador judicial.

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“Nosotros hoy mismo radicamos solicitud para que se escuche al presidente Petro, y también en próximos días haremos una declaración a través de investigador judicial”, señaló el abogado, quien pidió celeridad a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación en el desarrollo de las actuaciones.

Adicionalmente, el abogado interpuso una querella y una denuncia por los señalamientos de Rodríguez relacionados con el supuesto consumo de sustancias y las actuaciones sexuales de Petro. También solicitó que se investiguen presuntas irregularidades de corrupción que, según su denuncia, se habrían presentado durante la administración de Rodríguez al frente del DAPRE.

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Las denuncias y solicitudes buscan que las autoridades examinen las afirmaciones de las partes y determinen si existen elementos para avanzar en las investigaciones correspondientes.