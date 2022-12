Hay que estar loco para ir a La Guajira a destapar corrupción: gobernador Vélez

Hilber Pinto, presidente de la Asamblea Departamental de La Guajira se refirió a la proposición de esa corporación para destituir al gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, por supuestamente estar “loco”.



La proposición radicada dice: “Promuévase una demanda de interdicción ante los juzgados de familia que determine la discapacidad metal del doctor Jorge Enrique Vélez gobernador de La Guajira”.



Al respecto, Pinto, quien acompaña la candidatura de Norberto ‘Tico’ Gómez, fuerte aspirante a quedarse con el poder en ese departamento, señaló que la decisión se tomó luego de que el periodista Yamid Amat realizara una encuesta en la que preguntaba si Vélez era héroe, patriota o loco, logrando esta última opción la mayoría.



“El 66 % dijo que tenía algo de loco, basado en esa situación y en los comportamientos que el señor ha tenido, haremos una consulta psicológica porque el señor tiene unos comportamientos aquí y otros en Bogotá, cuando llega nadie quiere hablar porque el señor regaña e insulta”, dijo Pinto.



El presidente de la Asamblea aseguró que los cuatro meses en los que Vélez ha estado al frente del departamento “no ha traído nada del Estado para solucionar los problemas, se la ha pasado haciendo nada, se han perdido casi 4 meses en La Guajira”.



“No lo vamos a declarar discapacitado mental hasta no conocer un diagnóstico médico”, agregó el diputado.



Al respecto, Vélez cuestionó que este tipo de debates, sobre su locura, ocupen la agenda de la Asamblea y aseguró que la pregunta hecha por Yamid Amat estaba enfocada a resaltar su labor por “meterse a luchar contra la corrupción”.



“Uno tiene que estar loco para ir allá a destapar lo que he encontrado”, agregó Vélez.



El gobernador indicó que la calidad de los dirigentes de La Guajira ha dificultado su labor.



“Se pueden dar cuenta la dificultad que es estar gobernando La Guajira con esta clase de dirigentes, me dio pena ajena, pena de país”, agregó.



Vélez dijo que la reacción de este grupo de 8 diputados “que son los que toman las determinaciones, mandan en el departamento”, se debe a que se encontraron con un gobernador que no se dejó manipular.



“Yo les dije que funcionario de la Gobernación que se meta en la campaña lo destituyo y si descubro un contratista que esté buscando algún candidato haré lo propio porque tenemos que buscar la transparencia”, agregó.