Hay suficientes elementos para desvirtuar decreto de Venezuela: Fernando Araújo

El excanciller Fernando Araújo manifestó que la decisión de Venezuela de establecer por decreto los límites marítimos con Colombia “está dirigido a hacer ruido porque esa decisión no tiene la más mínima posibilidad de ser aceptada”.



En ese sentido, Araújo dijo que no estos no pueden considerarse como nuevos límites porque hay suficientes “elementos de trabajo” para desvirtuar esa determinación. (Lea también: Decreto de Venezuela no tiene efectos para definir frontera: excanciller Reyes )



“Colombia y la comunidad internacional conoce muy bien la hipótesis de Caraballeda, que se firmó hace muchos años y que después fracasó por la negativa del Gobierno venezolano”, manifestó.



Agregó que durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se estuvo muy cerca de un acuerdo en la materia, que se vio afectado por las tensas relaciones con Hugo Chávez. (Lea también: Colombia pide a Venezuela corregir decreto sobre límites marítimos )



Sin embargo, el excanciller aclaró que ese acuerdo “no se parece a lo que estableció Nicolás Maduro en el decreto”.