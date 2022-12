Helicóptero de apoyo a Ecopetrol fue atacado en el Catatumbo, Norte de Santander

En zona rural de Teorama, Norte de Santander, fue atacado un helicóptero que prestaba apoyo logístico a Ecopetrol y transportaba personal que iba a reparar un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas.



El ataque obligó a que el piloto de la aeronave aterrizara de emergencia.



El personal resultó ileso, aunque el helicóptero sí fue impactado.



Las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, pero se sabe que en la zona del Catatumbo hacen presencia Los Pelusos, disidencia del EPL y la guerrilla del ELN.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El fiscal general aseguró que la amnistía de la que gozan algunos de los jefes guerrilleros no es total, pues esta es solo para algunos delitos comunes.



-La Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo expresaron su preocupación por la falta de claridad sobre la reparación de las víctimas en la actual reforma política.



-El Gobierno sostuvo reuniones con líderes gremiales para disipar dudas sobre la justicia especial para La Paz y Aseguró que son inexactas ciertas preocupaciones.



-Cerca de 20 funcionarios de la Gobernación de Antioquia denuncian maltrato y acoso laboral por parte de la secretaria de Gobierno departamental. Blu Radio conoció que ya hay varios procesos contra Victoria Eugenia Ramírez en el Ministerio de Trabajo, quien se defendió diciendo que algunos funcionarios no aceptan los nuevos lineamientos en esta dependencia.



-En Venezuela Nicolás Maduro aseguró que los gobernadores opositores juramentados entran ahora en una convivencia con el poder constituyente. Dijo que estar en posiciones extremas no tiene resultados y que inclusive podría trabajar junto a esos mandatarios regionales.



-Se registra una nueva protesta de taxistas por la Calle 13 rumbo a la Secretaría de Movilidad.



-La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad revelaron que en la capital se redujo en un 13 % el número de homicidios, siendo la reducción más importante de los últimos años.