Hermano de Laura Sarabia tras denuncias: “Tengo un patrimonio muy honesto”

El pasado martes 23 de junio fue radicada en la Fiscalía una denuncia penal por Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia por el delito de injuria y calumnia contra el periodista Alejandro Villanueva tras la publicación de un reportaje que señalaba a Sarabia como una persona cercana al Gobierno realizando tráfico de influencias para beneficiarse económicamente por medio de una empresa que creó junto a su familia con el nombre de ALA Consulting S.A.S.

En la denuncia aseguró el joven de 25 años que toda la información que ha sido divulgada no son más que rumores “No existe ni ha existido ninguna evidencia de mi intermediación en asuntos del Estado. Solo encontrarán registros de eventos sociales, que no indican nada más y nada menos. Las historietas que circulan en cadenas de WhatsApp durante meses son mentirosas, solo unos pocos mercenarios de la comunicación, sin una sola evidencia más allá de supuestas fuentes informadas", dice la denuncia penal.

Asimismo, dice el documento que la empresa ALA Consulting S.A.S no ha tenido un movimiento comercial desde el año pasado y menos con el Gobierno. Además, dice que no existen evidencias concretas sobre un cambio drástico en su estilo de vida, refiriéndose a la lujosa casa que presuntamente habría adquirido en el parque de la 93 o los coches de alta gama que habría adquirido entre 2022 y 2023.

“Mi estilo de vida no ha cambiado drásticamente, y mis ingresos provienen de mi trabajo en el sector privado, no de actividades ilícitas. Actualmente, vivo en un apartamento pequeño y no poseo carros de alta gama. Mis gastos, compras, viajes y demás son directamente proporcionales a mis ingresos actuales. No he realizado viajes lujosos ni poseo propiedades costosas”.

Otro punto que se menciona en el documento son los nexos con los empresarios David Cure, y Carlos Niño quienes presuntamente se habrían beneficiado por el enlace con el Gobierno nacional a través de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Laura Sarabia y el posible enlace en el Gobierno.

“Nuestra relación es estrictamente profesional y basada en proyectos legales y transparentes. La oficina que frecuento en el norte de Bogotá es de Método y Derecho S.A.S, propiedad de Andrés Ávila, abogado del señor David Cure. En esa oficina no se hacen reuniones con contratistas o personas interesadas en contratar con el Estado, estas acusaciones son falsas. Lo que tengo lo he conseguido con mi capacidad para trabajar, la cual está siendo afectada por estas acusaciones infundadas", señaló.

Las críticas alrededor de la empresa radican en un incremento exponencial en los últimos dos años tras su creación con un capital inicial de 6 millones de pesos.