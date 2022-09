Hermano de policía asesinado en Neiva pide ayuda para poder viajar a exequias del uniformado

Un doble drama vive la familia del intendente Wilson Jair Cuéllar Losada, uno de los 7 policías asesinados en el ataque terrorista en San Luis zona rural de Neiva , pues uno de los hermanos del uniformado, Fabio Nelson Montes Losada se encuentra en Chile y busca ayuda para poder regresar a Colombia a despedir al intendente.

“Mi familia está pasando por un momento muy difícil por la pérdida de mi hermano, deseo de todo corazón estar allá con ellos apoyándolos, apoyando mi mamá, pero al entrar en este país como ilegal no puedo viajar en avión”, señalo el hermano del intendente asesinado.

Fabio Nelson desde hace un año reside en Antofagasta, Chile, viajó a este país en busca de un mejor futuro.

“Hoy le pido a las autoridades colombianas me ayuden pues requiero un permiso especial para poder subirme a un avión y viajar hasta Colombia para estar allá con mi familia, con mi mamá que me necesita en este difícil momento, porque, sino tendría que hacerlo por tierra y hacerlo por tierra me demoraría entre 7 o 8 días por eso les suplico a las autoridades me ayuden”, indicó.

El intendente Wilson Jair Cuéllar Losada tenía 42 años y era oriundo del municipio de Rivera, Huila. Llevaba más de 20 años en la Institución. Era casado y deja tres hijos. Actualmente se desempeñaba como comandante de escuadra de la Fuerza Disponible. Tenía siete condecoraciones y 88 felicitaciones.

