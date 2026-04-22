“Hoy en día los derechos humanos están bajo ataque”: Amnistía Internacional

El más reciente informe anual de Amnistía Internacional, que analiza la situación de derechos humanos en 144 países, concluye que en 2025 se registra un deterioro significativo a nivel global. Así lo explicó Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas, quien aseguró en Mañanas Blu 10:30, que el contexto actual está marcado por “el aumento de prácticas autoritarias” y ataques a los sistemas de protección internacional.

Ballesta sostuvo que “hoy en día los derechos humanos están bajo ataque”, señalando que este fenómeno responde a una combinación de factores como la vulnerabilidad de los mecanismos multilaterales y el debilitamiento del orden internacional basado en derechos. En ese sentido, enfatizó que principios como “la solidaridad, la dignidad y, por encima de todo, la humanidad” deben ser recuperados para enfrentar este escenario.



Crisis del multilateralismo y desafíos para la ONU

Uno de los temas centrales abordados en el informe es el papel de los organismos multilaterales, especialmente Naciones Unidas. Frente a las críticas sobre su efectividad, Ballesta afirmó que “decir que los mecanismos multilaterales no funcionan (…) es desconocer también todas las cosas que sí se previenen”. No obstante, reconoció que existe una crisis que obliga a revisar su funcionamiento.

“Probablemente necesitamos como sociedad global replantearnos y modificar algunos de los mecanismos políticos”, indicó, aunque subrayó que esto no implica desechar el sistema actual. “No hay que empezar de cero, tenemos que partir de la base de un sistema que existe”, agregó, insistiendo en la necesidad de evaluar aspectos como el balance de poder dentro del Consejo de Seguridad.



Narrativas de poder y aumento de desigualdades

El informe también advierte sobre un cambio en las narrativas dominantes a nivel global. Según Ballesta, el liderazgo mundial actual prioriza “el individualismo” y modelos que profundizan desigualdades. En sus palabras, existe “un orden mundial diferente que tiene narrativas racistas, misóginas, patriarcales”, lo que representa un riesgo para la protección de los derechos humanos.

Además, alertó sobre el efecto multiplicador de estas tendencias: “funciona en realidad como una cámara de eco (…) para que se repliquen en otros sitios”, lo que refuerza la interconexión de las crisis a nivel global.



Colombia: persistencia del conflicto y riesgos para líderes sociales

En el caso colombiano, Amnistía Internacional identificó dos grandes crisis: la reactivación de la violencia armada y los ataques contra líderes sociales. Ballesta señaló que “la población civil está prácticamente atrapada en esta situación y no se le protege”, evidenciando fallas en los mecanismos de seguridad.



Asimismo, destacó que Colombia sigue siendo “el país más peligroso en el mundo para defender derechos humanos”, debido a la alta mortalidad de líderes y defensores. Frente a las políticas actuales, incluida la estrategia de “paz total”, indicó que “probablemente tendrían que acoger de una forma más central la perspectiva de derechos humanos”.

Finalmente, la representante reiteró que estas problemáticas trascienden a un gobierno específico. “Nuestra denuncia (…) no viene de hace 2 o 3 años, sino desde la fundación de la organización”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a que las recomendaciones del informe sean consideradas para mejorar la situación en el país.

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