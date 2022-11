Huella del RUNT será gratis hasta mayo: viceministro de Transporte

Nates explicó que el cobro se realizará porque “la validación de la huella biométrica tiene que hacerse a través de un operador tecnológico lo que implica un desarrollo de software y otro tipo de cosas”.



El viceministro reveló que “en el 2015 se expidió la resolución firmada por la ministra en la que se estableció la tarifa para un plan piloto pero no se hizo porque no había la tecnología todavía, en mayo de este año empezará el cobro que será le fecha en la que el ministerio se expida la tabla de valores”.



Sobre su relación con la ministra de Transporte, Nates dijo que “es muy fluida y nosotros estamos para acatar sus decisiones pero eso no significa que haya algún tipo de problema”.



La ministra de Transporte, Natalia Abello, dijo, mediante un mensaje enviado a Néstor Morales, director de Mañanas BLU que no autorizó el cobro por el cotejo de la huella digital en el RUNT. Lea también ( No autoricé cobro por huella digital en el RUNT)



“Ese cobro, de la prueba piloto, no lo viabilicé. Conversé con los concesionarios para que fuera gratuito, por lo que esta semana, antes de que se iniciara la prueba piloto se procedió a excluir este concepto”, dice el mensaje.