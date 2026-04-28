Identifican a presunto responsable de amenazas que obligaron a suspender clases en Guadalupe, Huila

Días de zozobra y aulas vacías vivieron campesinos, docentes y estudiantes de la zona rural de Guadalupe, Huila, tras una serie de llamadas extorsivas y mensajes intimidatorios atribuidos inicialmente a las disidencias de las Farc.

Sin embargo, luego de las labores de inteligencia e investigación adelantadas por la Policía Nacional, se logró establecer que las amenazas provenían de la celda 16 del patio 10 de la cárcel de Picaleña, en Ibagué, a más de 370 kilómetros de distancia de Guadalupe.

Según las autoridades, en esta celda permanece recluido el hombre que, al parecer, se hacía pasar por alias 'Sergio', presunto cabecilla del frente ‘Ismael Ruiz’, quien fue identificado como Jheferson Antonio Ordóñez Rivera.

“La Policía Nacional, a través del GAULA Huila y Tolima, adelantó una diligencia de inspección en un centro carcelario del departamento del Tolima, en el municipio de Ibagué, a una persona privada de la libertad que estaría presuntamente vinculada con llamadas extorsivas, amenazantes e intimidatorias dirigidas a campesinos, docentes y personal administrativo de instituciones educativas en zona rural de Guadalupe”, señaló el teniente coronel Óscar Cárdenas, comandante (e) del Departamento de Policía Huila.



En la diligencia judicial, unidades del Gaula hallaron un teléfono celular desde donde se hacían las llamadas extorsivas que serán pieza calve para evidenciar la posible participación del interno en las acciones delictivas que alteraron la tranquilidad de las comunidades rurales.

“Durante el procedimiento, se logró el hallazgo de un teléfono celular y documentación relevante, elementos que constituyen material probatorio clave y que permitirían evidenciar la posible participación de este individuo en las acciones delictivas que venían afectando la tranquilidad de estas comunidades”, indicó el oficial.

El hombre estaría detrás de las intimidaciones que surgieron tras la negativa de varios campesinos a participar en un supuesto proceso de carnetización, situación que terminó paralizando con la suspensión de clases, afectando a más de 2.300 estudiantes de la zona rural.

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“Desde el Gobierno Departamental destacamos el resultado de la Fuerza Pública al identificar y dar a conocer a la persona que ha venido extorsionando e intimidando a la comunidad educativa de La Planta y de Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Guadalupe y esperamos que muy pronto nuestros niños, niñas y adolescentes regresen nuevamente a las aulas de clase”, resaltó Liliana Mercedes Vásquez, secretaria de Gobierno del Huila.

Tras conocerse el resultado de la investigación, fue confirmado el regreso a clases a partir de mañana miércoles 29 de abril, luego de una semana de suspensión. La medida fue informada a padres de familia y comunidad educativa mediante mensajes de WhatsApp.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su tranquilidad a través de las líneas 165 y 123.23