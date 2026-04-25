Condenados exintegrantes del Ejército y a civil por desaparición y homicidio de campesino en Huila

El suboficial en retiro del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena del Ejército Nacional de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Vera, el subteniente en retiro Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente en retiro Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero en retiro Nelson Humberto Murillo Morales, quienes estaban adscritos en su momento a la estación de Policía de Pitalito; y el civil Gilberto Sevilla Marín, conocido con el alias de ‘Morocho’, son los cinco hombres condenados a 50 años y 8 meses de prisión por la desaparición forzada y posterior homicidio de un campesino ocurrido el 29 de enero de 2009 en zona rural de Pitalito.

La decisión judicial se produjo tras resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, que permitió revocar un fallo absolutorio emitido en primera instancia.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los hechos ocurrieron cuando unidades de la Policía Nacional de Colombia detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad.

Posteriormente, dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional de Colombia llegaron al lugar y asumieron el control del procedimiento. En ese momento, los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes del vehículo bajo la sospecha de que sería colaborador de un grupo armado ilegal con presencia en el departamento.



Según la investigación, la víctima fue obligada a subir a otro vehículo y trasladada a un lugar desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, su cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Oporapa.

Los hombres fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio.