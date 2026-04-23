Condenan a teniente del Ejército por tortura y crimen de joven en base militar de Frontino

Un caso de extralimitación de la fuerza por parte del Ejército Nacional que generó indignación en el municipio de Frontino empezó a esclarecer tras la aceptación de responsabilidad en lo ocurrido y condena contra un militar que participó en los hechos.

Así lo dio a conocer en las últimas horas la Fiscalía General, quien anunció que tras un preacuerdo alcanzado con la entidad acusadora, un juez condenó a 20 años y dos meses de prisión al teniente del Ejército Leider Ortiz Ortiz por la tortura y crimen de Esneider Flórez Manco.

Se trata de un joven de 27 años de edad con discapacidad cognitiva que fue asesinado al interior de la base militar de esa localidad del Occidente de Antioquia, tras ser retenido bajo la premisa de pertenecer a un grupo ilegal. Durante las audiencias, el fiscal del caso reveló algunas de las acciones que ejecutó Ortiz el pasado 7 de octubre.

"Durante aproximadamente cinco horas le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado", detalló.



En su momento, Blu Radio conoció de parte de una fuente cercana a la familia de la víctima que sobre Esneider no tuvieron información por cerca de un mes. Y es que según reveló la Fiscalía, su cuerpo fue envuelto en una sábana, trasladado al helipuerto de la unidad militar y posteriormente fue arrojado al río El Cerro. En el afluente fue encontrado tres semanas después e identificado plenamente por Medicina Legal.

Atención: La justicia condenó a 20 años de cárcel a un teniente del @COL_EJERCITO por la tortura y posterior asesinato de un campesino en una base militar en Frontino, Antioquia, en octubre de 2025. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/126tgVPzb7 — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 23, 2026

"El muchacho se perdió. Empezaron a decir que lo habían visto por el cerro y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia y que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", dijo.

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La conducta ya juzgada contra este militar por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, sienta un precedente dentro del proceso judicial al que también están vinculados otros ocho uniformados de la misma unidad que actualmente están cobijados con medida privativa de la libertad.

Se trata del sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.