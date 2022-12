Ignacio Londoño era el dueño de la Fiscalía: hijo de Álvaro Gómez Hurtado

Mauricio Gómez, hijo del líder político asesinado Álvaro Gómez Hurtado, aseguró que el abogado Ignacio Londoño, asesinado el domingo en Cartago, Valle del Cauca, “era una ficha de Ernesto Samper y fue la persona que, de acuerdo con Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', llevó la razón de que había que eliminar a mi padre”. (Lea también: Ignacio Londoño nunca pidió seguridad al Estado: Policía del Valle )

Publicidad

“Es una persona que estuvo en todas esas movidas que sucedieron cuando mataron a mi padre y que la Fiscalía no hizo nada para interrogarlo (…) Ignacio Londoño era el dueño de la Fiscalía, no salía de allá, por eso están todos los procesos. Este señor fiscal (Eduardo Montealegre) obviamente no va a hacer nada”, agregó.

El hijo del político conservador aseguró que el jurista Londoño Zabala, que estaba como candidato a la Alcaldía de Cartago, “ahorita estaba candidato porque en este país los bandidos se reencauchan”.

Publicidad

Además, criticó que “el expresidente Ernesto Samper ahora anda de embajador de Colombia”, asegurando que es otro de los implicados en la muerte de su padre.

Publicidad

“Mi padre era la única piedra en el zapato que tenía el Gobierno de Samper para salirse con las suyas como finalmente se salió con ellas”, agregó, recordando que fue su padre el primero que pidió la renuncia de Samper por los presuntos dineros ilícitos del proceso 8.000 para lograr la presidencia.

En el asesinato del candidato a la Alcaldía del municipio colombiano de Cartago (suroeste), José Ignacio Londoño Zabala, también resultó herida su esposa María Isabel Henao y otra personas que todavía no están identificadas.

Publicidad

Londoño era investigado por la Fiscalía para establecer su relación con el asesinato del excandidato a la presidencia y dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Publicidad

Gómez Hurtado, abogado y periodista de entonces 76 años de edad, fue tiroteado el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la universidad privada Sergio Arboleda de Bogotá, en la que dictaba clases.

El político que era hijo del expresidente Laureano Gómez (1950-1953), lideraba el ala más doctrinaria del Partido Conservador, del que fue candidato presidencial en 1974, 1986 y 1990. Con EFE