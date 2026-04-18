Incautan 3,7 toneladas de cocaína en operación binacional con Costa Rica: iba hacia Estados Unidos

Una operación binacional permitió la incautación de 3,7 toneladas de cocaína en Playa Guápil, en Costa Rica, en un procedimiento en el que participó la Policía Nacional de Colombia junto con autoridades internacionales. El cargamento tenía como destino Estados Unidos, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la droga habría salido desde el departamento del Cauca y estaría relacionada con estructuras criminales asociadas al grupo de alias 'Mordisco'. Este caso hace parte de las investigaciones sobre rutas de narcotráfico que conectan Suramérica con Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades estiman que la incautación representa una afectación económica cercana a los 125 millones de dólares para estas organizaciones ilegales. Además, se indicó que con este decomiso se evitó la posible distribución de aproximadamente 9 millones de dosis en mercados internacionales.

En el desarrollo de la operación fueron capturadas seis personas que, según las investigaciones, estarían vinculadas con el transporte del cargamento. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los procesos judiciales correspondientes.



Incautación de droga Foto: Ministerio de Defensa

Durante el procedimiento también fueron inmovilizadas dos embarcaciones que, presuntamente, eran utilizadas para movilizar la droga por vía marítima. Este tipo de transporte es uno de los más utilizados por redes de narcotráfico en la región.

La operación se desarrolló en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, que articula acciones entre diferentes países para combatir el tráfico de estupefacientes. Este tipo de coordinación busca afectar las rutas y estructuras logísticas de estas organizaciones.

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Las autoridades señalaron que el caso continúa en investigación para establecer posibles conexiones con otras redes criminales y determinar la totalidad de los responsables involucrados en esta operación.

Finalmente, las autoridades hicieron el llamado a los ciudadanos a denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos, a la línea 314 358 7212, así como las líneas 107, 157, 147, 165 y 141.