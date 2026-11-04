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Incautan en Panamá 914 paquetes de droga procedentes de Colombia: capturaron a dos colombianos

También fueron confiscados varios elementos que, presuntamente, estarían relacionados con las actividades de transporte ilegal, entre ellos, teléfonos celulares y GPS.

Incautación de droga.
Incautación de droga.
Foto: Senafront
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

En el Darién las autoridades panameñas capturaron a dos colombianos e incautaron más de 900 paquetes de estupefacientes. La droga proveniente de territorio colombiano tenía como destino Panamá y otros países de Centroamérica

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En una operación contra las estructuras criminales internacionales, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá incautó 914 paquetes rectangulares, al parecer, de marihuana en el sector de Playa Muerto.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los 914 paquetes de droga estaban forrados con cinta adhesiva y fueron encontrados durante las labores de vigilancia e interdicción adelantadas en esta zona del territorio panameño.

Según se ha podido conocer, la droga había salido desde territorio colombiano y tendría como ruta principal su traslado primero a Panamá y luego su tránsito por el resto del continente hasta llegar a otros países de Centroamérica. Sin embargo, se desconoce qué grupo delincuencial estaría detrás del envío del cargamento.

Hay que mencionar que durante el procedimiento también fueron confiscados varios elementos que, presuntamente, estarían relacionados con las actividades de transporte ilegal, entre ellos, teléfonos celulares, GPS y una embarcación equipada con dos motores.

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Como resultado de la operación, dos ciudadanos colombianos fueron capturados y tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para establecer las responsabilidades en este caso.

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