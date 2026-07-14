Informe de inteligencia alerta riesgos de desestabilización para el gobierno entrante en Colombia

Autoridades colombianas, civiles y de seguridad recibieron un informe de inteligencia internacional que alerta sobre un plan para causar inestabilidad política en Colombia tras la segunda vuelta presidencial y transición al nuevo gobierno.

Justamente, el informe alerta que la amenaza principal es "una disputa coordinada sobre la legitimidad política del gobierno recién elegido" alejándose así de la teoría de la falta de transparencia del proceso electoral.

El documento señala que los primeros 90 a 180 días del mandato serían el periodo de mayor vulnerabilidad, al considerar que diferentes actores podrían impulsar escenarios de inestabilidad que afecten la gobernabilidad.

En esa línea, la amenaza, según lo investigado, consiste en instalar la percepción de que el presidente electo carece del respaldo político, social o moral suficiente para ejercer el poder con lo que la tensión política se trasladaría a la opinión pública y la capacidad del nuevo gobierno para tomar decisiones.



Como hipótesis principal, el documento plantea que sectores de la administración saliente y de su entorno político podrían desarrollar una estrategia gradual de deslegitimación. Esto incluiría mantener vivas las dudas sobre el sistema electoral mediante cuestionamientos al software, los formularios y la cadena de custodia, aun cuando no existieran pruebas concluyentes que sustentaran esas afirmaciones.

El informe también describe que esa eventual estrategia podría combinar un respeto formal por las instituciones con mensajes ambiguos que alimenten la sospecha sobre los resultados. A ello se sumarían presiones sociales indirectas y una entrega parcial de información durante el empalme entre gobiernos, con el propósito de dificultar la transición y condicionar la gestión de la nueva administración.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Uno de los conceptos centrales del análisis es el denominado "dilema de respuesta". La evaluación sostiene que el nuevo gobierno podría verse obligado a escoger entre responder con firmeza frente a las protestas y los actos de presión, arriesgándose a ser señalado de represivo, o actuar con mayor prudencia y exponerse a que esa actitud sea interpretada por sus opositores como una muestra de debilidad.

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La evaluación identifica además un riesgo considerado especialmente crítico: la coincidencia entre movilizaciones sociales legítimas y acciones de grupos armados ilegales, pues estas organizaciones podrían aprovechar las protestas para ejecutar ataques contra infraestructura estratégica, bloquear corredores viales o provocar enfrentamientos con la Fuerza Pública, con el objetivo de profundizar la percepción de crisis.

El análisis advierte que ese escenario tendría un mayor impacto en regiones donde coinciden economías ilícitas, presencia de estructuras armadas y debilidad institucional, como lo son Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Catatumbo, Arauca y el Bajo Cauca antioqueño.

El documento incluso describe una posible secuencia de desestabilización que comenzaría con la difusión de narrativas sobre un gobierno supuestamente débil, continuaría con tensiones durante el proceso de transición y derivaría en bloqueos, protestas regionales, acciones armadas focalizadas y una eventual crisis de gobernabilidad.

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El informe considera que una pérdida de gobernabilidad podría afectar inversiones estratégicas en sectores como energía e infraestructura y abrir espacios para que actores externos incrementen su influencia en la región, razón por la cual plantea que preservar la estabilidad institucional constituye un asunto de interés estratégico.

Como recomendaciones finales, el informe insiste en fortalecer la comunicación institucional para evitar vacíos de información y responder con evidencia a las denuncias de fraude o desinformación.

