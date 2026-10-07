Informe previo a salida de general Erick Rodríguez en Gobierno Petro alertaba sobre ‘La Morocha’

Meses antes de que alias ‘La Morocha’ fuera capturada, un informe de inteligencia militar ya advertía sobre su participación en acciones de presión e instrumentalización de la población civil en Caquetá. El documento fue elaborado cuando el general Erick Rodríguez, hoy comandante general de las Fuerzas Militares, ejercía como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

El reporte señalaba que integrantes de la estructura Rodrigo Cadete utilizaban las Juntas de Acción Comunal (JAC) para movilizar habitantes y obstaculizar el ingreso de la Fuerza Pública. Según el documento, los días 13 y 14 de abril de 2026, alias ‘La Morocha’ y alias ‘Juan Carlos’ habrían impartido instrucciones a presidentes de JAC de San Vicente del Caguán mediante grupos de WhatsApp.

Publicidad

La orden era enviar al menos tres representantes por vereda, con sus propias provisiones, para participar en concentraciones prolongadas. El informe advertía que estas convocatorias buscaban realizar “asonadas para impedir el avance de las tropas”.

El documento también describía una estrategia relacionada directamente con las elecciones. Según la inteligencia militar, la facción de alias ‘Calarcá’ imponía fondos comunes para organizar y financiar mesas de votación autónomas.



En reuniones atribuidas a ‘La Morocha’, se habría establecido la participación de unos 95 civiles, entre ellos entre 30 y 40 integrantes de las denominadas guardias campesinas. El objetivo, según el informe, era ejercer control sobre las urnas y permitir que la estructura armada pudiera “auditar de primera mano el flujo de votantes”.

Estas advertencias se produjeron antes de la salida de Rodríguez de las Fuerzas Militares durante el Gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, el general fue reintegrado a la institución y actualmente ocupa el cargo de comandante general de las Fuerzas Militares.

Publicidad

La captura de ‘La Morocha’ en Cartagena del Chairá, Caquetá, vuelve a poner en contexto aquel informe, en el que su nombre ya aparecía relacionado con mecanismos de presión sobre las comunidades y de interferencia en el proceso electoral.