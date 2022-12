Inicia campaña contra los colados en TransMilenio

Este martes inicia una campaña ciudadana para reprender socialmente a aquellas personas que evaden el pago de su pasaje en TransMilenio.



Se trata de una iniciática que busca sancionar socialmente con silbatos y rechiflas a los infractores del sistema, según dijo Ricardo Saavedra, promotor de la iniciativa ‘TransMilenio sin colados’. Vea también: Con planas, la Policía castiga a colados en TransMilenio



“Los ciudadanos quieren recuperar la cultura ciudadana en TransMilenio y la idea es que no esperemos a tener un pito sino con rechiflas o gritándole ‘colado’, cualquier manifestación que evidencie que estamos en alerta y que esa persona no debe arriesgar su vida”, sostuvo el joven en diálogo con Noticias Caracol.



La medida comenzará a aplicarse en las estaciones de la calle 63 y 57 y se espera que pueda extenderse a todas las estaciones del sistema. Vea también: Para usuarios de TransMilenio, problema de colados es de cultura ciudadana



De otro lado, el gerente de TransMilenio, Sergio París, explicó que quienes invadan los carriles exclusivos del sistema, que ahora cuenta con barreras, podrán recibir comparendos entre 200 y 220 mil pesos.



“Hemos venido estudiando que en los carriles de TransMilenio es prohibido el paso de peatones; no dentro del código de Policía del Distrito, sino dentro del código Tránsito”, dijo.