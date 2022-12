Inició huelga de escoltas de la UNP

A pesar de los continuos llamados del Gobierno para evitar un paro de los escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección, desde primera hora del día cientos de trabajadores se concentraron en las instalaciones de la unidad para exigir sus derechos laborales.

El Gobierno señaló que la UNP firmó unos contratos con empresas que suministran el personal de protección, razón por la cual no es el responsable directo de los reclamos y quejas que tienen estos trabajadores con respecto al desempeño de sus servicios.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insistió en que los esquemas de protección se continuarán brindando e hizo un llamado a estas personas

para que negocien sin la necesidad de poner en riesgo la vida de líderes y defensores de derechos humanos.

"Para el Gobierno Nacional es de suma importancia garantizar la protección de las personas a quienes se les ha evaluado su riesgo y tienen esquemas de seguridad de la UNP, por eso en este tema están interviniendo el Ministerio de Trabajo, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos (...) Sabemos que las personas que han contratado con el Estado para garantizar esa protección tienen una responsabilidad con la sociedad y por eso esperamos que se actúe en consecuencia y garanticen además los derechos humanos", sostuvo.

Por su parte, el director de la UNP, Pablo Elías González, negó que en este momento haya un cese actividades y precisó que se está verificando desde primeras horas del día el funcionamiento de más de 5 mil esquemas de protección.

"En este momento no hay un cese de actividades en la UNP y estamos verificando a nivel nacional con cada uno de los protegidos si se les está prestando el servicio. En caso de que no se esté prestando el servicio se tomarán las medidas administrativas frente a los operadores y ya los operadores frente a cada uno de los hombres y mujeres que no estén cumpliendo su labor", precisó.

En lo que respecta los sindicatos señalaron que las protestas se mantendrán hasta que se negocien unos mínimos como la tercerización y el pago oportuno de salarios y viáticos.