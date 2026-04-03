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Blu Radio  / Nación  / Inpec investiga fuga de 'El negro Dago' de la cárcel La Picota

Inpec investiga fuga de 'El negro Dago' de la cárcel La Picota

El señalado enfrentaba un proceso de extradición solicitado por Perú por el homicidio de una enfermera de 28 años.

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