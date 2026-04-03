Inpec investiga fuga de 'El negro Dago' de la cárcel La Picota

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se encuentra en máxima alerta tras la fuga de Dago Alberto Martínez Méndez, conocido como alias 'El Negro Dago', quien estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y era requerido por la justicia peruana por el asesinato de una enfermera.

El hecho se descubrió durante un conteo rutinario en el pabellón 34, cuando los funcionarios del Inpec evidenciaron la ausencia del interno. De inmediato, la institución activó los protocolos de seguridad y abrió una investigación para esclarecer cómo logró escapar del centro penitenciario.

El hombre estaba privado de la libertad por homicidio y, adicionalmente, enfrentaba un proceso de extradición hacia Perú por el asesinato de Ericka Hernández, una enfermera de 28 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza.

Tras cometer el crimen, huyó a Colombia, donde fue capturado el 28 de agosto de 2025 y trasladado a La Picota el 9 de septiembre, mientras avanzaban los trámites judiciales para su entrega a las autoridades peruanas.



La fuga de alias 'El negro Dago' retrasaría el proceso de extradición. Mientras tanto, el Inpec trabaja en su recaptura, la institución revisa los protocolos internos para determinar posibles fallas y responsabilidades en el hecho.