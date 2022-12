Insistiremos en acompañamiento en diálogos entre Avianca y Acdac: MinTrabajo

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, hizo un fuerte llamado a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y a Avianca para que pongan pronto puntos sobre la mesa de diálogo que permitan avances de inmediato.



Restrepo reitera que si bien el Ministerio ha estado acompañando y mediando la mesa de concertación, no es posible que su tiempo sea indefinido.



“Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, hoy estamos completando el séptimo día de la mesa. Entonces, desde ayer les estoy diciendo que la ministra se está quedando sin capacidad para poder acompañar su mesa, porque la capacidad de la mesa la da los resultados y por supuesto, si vemos que no avanzan, las oportunidades de la ministra se van agotando. Así que hago una invitación a las partes de la mesa para que avancen pronto”, señaló.



Fueron más de 16 horas de diálogo durante el fin de semana, y más de siete días desde el lunes pasado, en que ambas no logran un avance que permita dar salida al cese de actividades iniciado desde el miércoles por 700 pilotos de Avianca, integrantes de Acdac, lo que representa el 50 % de los aviadores de la compañía.



Entre tanto, los pasajeros son los más afectados; en lo corrido de este día se han cancelado 77 vuelos y han sido afectados más de 8.300 usuarios.

