Invima lanza advertencia por uso de medicamento homeopático

El Invima lanzó una advertencia sobre el uso de un un medicamento homeopático de origen natural para tratamiento del dolor en las articulaciones, huesos y músculos y que no cuenta con registro sanitario.



Jesús Alberto Name, director del organismo, Además, dijo en Mañanas BLU que su composición legítima es desconocida.



"Existe un alimento en polvo que se llama Flexdol y que cuenta con registro invima, pero bajo el mismo nombre, y presumimos de manera fraudulenta, se está promocionando un alimento homeopático que viene en presentación de tableta y lo promueven por Internet", dijo.



El funcionario agregó que el Flexdol es diferente al de las capsulas.



Las recomendaciones del Invima:



-No adquirir el producto.



-Si lo está consumiendo suspenda de inmediato su uso.



-Se insiste a la ciudadanía de no adquirir productos que no hayan sido previamente aprobados por el INVIMA.



-Reportar los eventos adversos asociados al Flexdol al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA al correo invimafv@invima.gov.co utilizando el formato de reporte FOREAM que se puede descargar aquí .