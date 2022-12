Irak no muestra voluntad de luchar contra Estado Islámico: Ashton Carter

(EI) en Ramadi y esa fue la causa de que los yihadistas lograran ocupar esa ciudad hace unos días.



Lo que aparentemente sucedió fue que las fuerzas iraquíes simplemente no mostraron voluntad de luchar", destacó el jefe del Pentágono en una entrevista con la cadena CNN. (Lea también: Estado Islámico ejecutó a 20 adversarios en el norte de Irak )



Las fuerzas iraquíes "no fueron superadas en número" por los yihadistas y, sin embargo, "fracasaron en la lucha y se retiraron del sitio, lo que me dice a mí, y creo que a la mayoría de nosotros, que tenemos un problema con la voluntad de los iraquíes para pelear contra el EI y defenderse", argumentó.



Estas declaraciones de Carter son las más duras realizadas desde el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, a raíz de la pérdida de Ramadi, capital de la provincia iraquí de Al Anbar.



"Podemos darles formación (a los iraquíes), podemos darles equipos, (pero) obviamente no podemos darles la voluntad de luchar", insistió el secretario de Defensa.



"Si llega un momento en el que tenemos que cambiar el tipo de apoyo que estamos dando a las fuerzas iraquíes, vamos a hacer esa recomendación (a la Casa Blanca). Pero lo que ocurrió en Ramadi fue un fracaso de las fuerzas iraquíes", agregó Carter. (Lea también: Francia advierte que se triplicarán yihadistas europeos en Siria e Irak )



El grupo yihadista se hizo hace una semana, en una ofensiva relámpago, con el control de Ramadi, ciudad que el Ejército iraquí intenta recuperar con el apoyo de milicias chiíes y voluntarios tribales.



Además, el pasado 13 de mayo los yihadistas iniciaron una ofensiva en el este de Homs, donde, además de controlar Palmira, han arrebatado a las autoridades sirias el control de los pueblos de Al Sujna y Al Ameriya, así como los campos de gas de Al Arak y Al Hil.



Y en la madrugada de este domingo el EI se hizo con el control total del paso fronterizo de Al Walid, entre Irak y Siria, tras la retirada de las fuerzas iraquíes que permanecían en él, según confirmó a Efe una fuente de seguridad. (Lea también: Estado Islámico continúa su ‘yihad’ arqueológica en Irak )



Los significativos avances del EI en Siria e Irak, pese a casi un año de bombardeos estadounidenses, ponen seriamente en entredicho la estrategia antiyihadista de Obama, quien se resiste a dar un giro a su plan para derrotar a ese grupo terrorista.



La Casa Blanca ha insistido esta semana en que no es necesario un cambio de estrategia, mientras que voces republicanas, como la del senador John McCain, piden el despliegue de al menos 10.000 soldados estadounidenses en Irak con un rol más activo que el de los actuales asesores militares enviados por Obama.



EFE.