Grupo especial de FFMM, sin Ejército, verificará cifra real de municiones perdidas o robadas

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, anunció que un equipo conformado por integrantes de la Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y del mismo comando, se encargarán de revisar nuevamente los informes de inventarios de armas y municiones del Ejército Nacional, esto en medio de la polémica generada tanto por el grave hecho de corrupción de los elementos perdidos como la declaración errónea que dio el presidente Gustavo Petro el pasado martes.

En ese pronunciamiento, el mandatario aseguró que eran más de un millón las municiones y armas que no aparecían y que, en su mayoría, estaban terminando en manos de criminales como los que atentaron contra los peajes, en la vía al Llano e incluso en Haití. Sin embargo, leyó la columna de datos que no era y el faltante es mucho menor. La confusión, al parecer, se habría dado porque el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, entregó el informe sobre la hora de la rueda de prensa y no hubo espacio para su análisis.

"Lo que sí podemos nosotros aclarar a la ciudadanía en general es que la investigación no ha precluido, se mantiene, continúa con el propósito firme de establecer realmente cuál es la munición que probablemente se haya perdido, pero lo más importante eso también es determinar los responsables por la pérdida de estas municiones", explicó el general Giraldo.



Este grupo especial estará revisando los armerillos y bodegas de cada unidad. La decisión de que no haya integrantes del Ejército es para garantizar imparcialidad en la elaboración de los informes, aunque ya esta institución había anunciado una investigación interna para aclarar dichas inconsistencias y dar con los responsables.

Uno de los hallazgos preliminares es que no habría armas de largo alcance o misiles perdidos, tal y como lo relató el presidente; sin embargo, esto también está en proceso de verificación. Y aunque no se ha conocido el número de militares involucrados o suspendidos, el general Giraldo reiteró que será una cifra alta.

"Sí hablamos de un número considerable de personal que integra la institución. Aquí no se trata de tapar la realidad, lamentablemente, pues sí tenemos ese delito de fuga de material con personal presuntamente implicado en la venta de material a grupos armados organizados del país. La intención es seguir en estas verificaciones y determinar los responsables para que asuman las consecuencias penales de sus actos", puntualizó Giraldo.

La premura para aclarar estos informes se da por la necesidad de ubicar a los responsables y evitar la confusión frente a las investigaciones que aún están en curso.