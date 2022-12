James Y Bale podrían reaparecer en Sevilla

El galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez completaron con normalidad junto al resto de sus compañeros el último entrenamiento del Real Madrid y tienen opciones de reaparecer en el Sanchéz Pizjuán de Sevilla tras sus lesiones, encuentro que se perderá Keylor Navas por una sobrecarga muscular.

Será el segundo encuentro consecutivo que el portero costarricense se pierde por su lesión muscular. No jugó ante la UD Las Palmas y tras hacerlo frente al PSG en Liga de Campeones, acabó el partido muy dolorido. Rafa Benítez anunció en rueda de prensa que el titular será Kiko Casilla.

"Sabíamos que Keylor tenía una sobrecarga en el abductor y sigue existiendo, no queremos arriesgar así que para evitar problemas mayores de cara al futuro jugará Kiko (Casilla). Confío plenamente en él. Preferimos no arriesgar", desveló en rueda de prensa. (Vea también: Regreso de James Rodríguez es importante para Colombia, dicen sus compañeros ).

El técnico madridista dejó la puerta abierta a la reaparición de Bale, superado un nuevo percance en su gemelo izquierdo. "Tenemos que terminar de rematar la lista de convocados pero Bale está en ella y se le podrá ver en el campo, veremos cuanto tiempo".

Y también el regreso de James sin salirse de la precaución con la que siempre trata su situación, al tener que marcharse con Colombia y tener nuevamente riesgos de recaer en su lesión muscular si se le fuerza en exceso con carga de partidos en una semana.

"James es un grandísimo jugador, me gusta mucho verle con ganas de participar y de jugar pero soy entrenador y tengo una responsabilidad. Después de 55 días lesionado ha hecho cinco sesiones completas con el equipo. Se cómo se lesiona, le veo con ganas de volver y es importante para nosotros no para un partido, si no para toda la temporada", aseguró. (Vea también: Estoy bien y listo para jugar: James pide pista a Rafa Benítez ).

Por último, repitió su voluntad en el caso de que James se marche con Colombia para jugar los dos próximos partidos de clasificación al Mundial.

"Ya he dicho que con la normativa vigente si lo convoca la selección y está bien tiene que ir. Ojalá meta cinco goles en cada partido pero para mi lo importante es que vuelva sano. Mi preocupación es gestionar a un futbolista que ha estado lesionado. Mañana está en la lista y tiene opciones de jugar. Como Bale tiene que trabajar con el equipo y en función de las señales que transmite tomamos las decisiones", sentenció.

EFE