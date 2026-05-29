Jefe negociador con Coordinadora Nacional reitera compromiso de no interferir en elecciones

El jefe negociador del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, entregó un balance de los más recientes avances alcanzados en la mesa de diálogos, en la que el grupo armado ilegal ratificacó el compromiso de respetar el desarrollo de la jornada electoral.

Según explicó Novoa, durante los encuentros sostenidos entre las partes se reiteró la vigencia del acuerdo de garantías electorales, mediante el cual la organización se comprometió a no interferir “ni por acción ni por omisión” en el proceso democrático.

“Se ratificó en la mesa el compromiso de la coordinadora nacional con el acuerdo de garantías electorales, mediante el cual esta agrupación se compromete a no interferir ni por acción ni por omisión el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 30 y, domingo, 31 de mayo”, afirmó Novoa.

El jefe negociador señaló que el compromiso incluye el respeto a la libre decisión de las comunidades en los territorios donde el grupo tiene presencia. Además, precisó que la CNEB se comprometió a no realizar acciones que puedan poner en riesgo la jornada electoral ni afectar el desarrollo de las diferentes etapas del proceso.



“No interferirán la voluntad libre de las comunidades, no harán ninguna acción que ponga en riesgo la jornada electoral, no interferirá en el proceso de preconteo ni de escrutinios, es decir, se comprometen con respetar la voluntad popular y no interferir las manifestaciones democráticas de las comunidades en sus zonas de influencia”, agregó.

Novoa calificó el resultado de las conversaciones como “un balance satisfactorio” y sostuvo que representa “un paso más en el camino de encontrar una ruta para el desescalamiento de las violencias en el sur del país”, concluyo el jefe negociador del gobierno.