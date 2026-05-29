Liberaron a hijo de ex alcalde de Tame, Arauca tras cinco días de secuestro

En un nuevo hecho relacionado con la situación de orden público en el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado lunes 25 de mayo.

Junto a él también fue liberado Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona. Ambos ciudadanos permanecían en poder de esa guerrilla y su entrega se produjo en medio de un proceso de mediación.

Las liberaciones se realizaron a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente, en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las condiciones en las que se produjo el secuestro. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en la región.