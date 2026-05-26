"Ellos lo torturan a uno con el silencio": exalcalde de Tame, Arauca, por secuestro de ELN a su hijo

El exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, se refirió con angustia al secuestro de su hijo, Alfredo Iván Guzmán, ocurrido en las últimas horas en zona rural de Arauca. En entrevista con Mañanas Blu, el exmandatario aseguró que detrás del plagio estaría el ELN y afirmó que su familia atraviesa momentos de incertidumbre y desesperación.

Guzmán señaló que las autoridades desplegaron operativos inmediatos tras conocerse el secuestro, por lo que no descartó que su hijo haya sido llevado a territorio venezolano. “De pronto sí lo llevaron a Venezuela, porque nosotros hicimos despliegue inmediato, entonces es muy posible que ya lo tengo allá”, expresó.

El exalcalde relacionó el secuestro con los atentados que asegura haber sufrido durante años por parte de esa guerrilla. “Yo tengo 5 atentados por parte del ELN, en el último me sacaron en helicóptero para morirme. Eso está relacionado conmigo, como no han podido sacarme a mí, buscaron la parte débil de secuestrar a un hijo”, afirmó.

Durante la entrevista, Guzmán sostuvo que su postura frente al ELN habría motivado las retaliaciones en su contra. “Nosotros no convivimos con las actitudes del ELN. Eso es lo que pasa, porque yo no he tenido nada más”, manifestó el dirigente político.



El exmandatario también recordó hechos violentos que han golpeado a su familia y aseguró que el secuestro representa una nueva forma de presión emocional. “Cuando mataron a mi padre me tuve que ir de Tame. Siempre me han buscado la parte débil, por donde más me duela. Ellos lo torturan a uno con el silencio”, dijo.

Finalmente, Alfredo Guzmán aseguró que sus familiares permanecen a la espera de cualquier información sobre el paradero de su hijo. “Mis hijos, mi esposa, todos están impotentes. Lógico que todos colaboran, Ejército, Gaula, Policía... Pero qué”, concluyó.