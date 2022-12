JFK me dijo que la atención en Colombia “fue la más bonita”: Providencia Paredes

Providencia Paredes, quien fue la asistente de la esposa de John Fitzgerald Kennedy, habló en Mañanas BLU apropósito de los 50 años del asesinato del expresidente y contó cómo fue la relación con esta familia.

“Yo trabajaba con los Kennedy antes de llegar a la Casa Blanca, era la ama de llaves y mayormente lo atendía a él. Me encargaba de dejarle su ropa siempre lista, pero durante la presidencia, Jackie me pidió que solo la atendiera a ella”, aseguró la dominicana.

Además, Paredes recordó cuando estuvo en Colombia, en su paso por Latinoamérica, con la familia a la que le sirvió durante años.

“Cuando le llevé el periódico a la cama (estando en Bogotá), el presidente Kennedy me confesó que la atención que le habían dado en Colombia era lo más bonito de todo y que se sentía satisfecho con esa visita”, afirmó la mujer que le enseñó español a Jackie Kennedy. “Ella practicaba conmigo”, manifestó.

Con respecto al asesinato del expresidente, Providencia recordó que ella no viajó en esa ocasión con la familia a Dallas, solo preparó todo lo que se llevaron, inclusive el traje rosa de Chanel que llevaba puesto la primera dama cuando le dispararon a su esposo.

“Cuando ellos regresaron a Washington Jackie se dejó puesto el vestido para que vieran lo que le hicieron a su marido. Jamás vi el traje, ella lo envió de inmediato a la casa de su mamá”, dijo la mujer.

“Me enteré por la radio de la muerte del presidente. Cuando me reuní con Jackie me dijo que a ella era a la que querían matar, le dije que no era así”, agregó.

Providencia, de 89 años y quien actualmente vive en Washington DC, aseveró que tras la tragedia se trasladó con la viuda a Nueva York, en donde estuvo acompañándola por un tiempo.

Por último, confirmó que fue una de las herederas de los Kennedy, ya que le dejaron una suma de 50 mil dólares, cuando ella tan solo ganaba el salario mínimo que pagaba el Gobierno.