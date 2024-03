Juan Carlos Flórez sobre constituyente: "Pareciera que vale huevo la institucionalidad”

Juan Carlos Flórez, exconcejal, historiador y analista político, reflexiona sobre la realidad política en Colombia y expresa su preocupación por el peligro de la polarización y la falta de cooperación entre el Gobierno Nacional y las regiones del país.

Desde su punto de vista, es necesario tener un sentido de responsabilidad en las palabras y acciones, ya que la situación actual podría llevar a un ambiente inmanejable donde se cuestiona la legitimidad del Gobierno del presidente Petro y se busca socavar cualquier acción de sus opositores.

Flórez destaca que este tipo de situaciones empiezan de manera sutil, como pequeñas zancadillas en un partido de fútbol, pero pueden terminar en una gresca monumental con consecuencias graves para el país.

El analista señaló que los colombianos no están siendo conscientes del túnel de incertidumbre peligroso en el que se están adentrando y advierte sobre los riesgos de no reconocer la legitimidad del gobierno y romper las reglas políticas establecidas.

El presidente Petro está disgustado con su propio Gobierno porque ya, durante estos casi dos años, no ha logrado montar un sistema eficaz de trabajo. El presidente escogió durante su casi primer año inicial fue recorrer el mundo echando discursos, es el presidente que más ha viajado en la historia de Colombia. Mientras tanto, dejó de revisar las tareas de sus ministros señaló Flórez.

Y agregó, "En esas circunstancias hay un peligro inmenso en esta conversión del presidente de jefe de Estado y de ejecutor en activista político, que es donde él mejor se mueve, y los gobernadores y algunos alcaldes de grandes ciudades también convertidos en activistas políticos, pero esto le hace un daño inmenso al país, pues sienten que el presidente les da papaya y preparan el salto desde gobernaciones y alcaldías al escenario nacional. Pero eso es una desgracia para todos nosotros"

En cuanto al tema de las obras y proyectos, Flórez menciona que es importante que haya una cooperación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales y departamentales para garantizar su ejecución. La falta de apoyo y el bloqueo hacia las regiones que no han votado a favor del presidente generan un gran descontento y dificultan el avance de proyectos importantes.

Por otro lado, Flórez criticó la falta de eficacia del gobierno y la falta de trabajo conjunto entre los ministros y directores de dependencias. Destacó que el presidente se ha enfocado más en dar discursos y viajar por el mundo que en revisar y supervisar las tareas de su equipo.

En cuanto a la propuesta de una Asamblea Constituyente, Flores considera que es una estrategia equivocada del presidente Petro, que busca provocar y movilizar a la gente, pero que no solucionará los problemas reales del país. Además, resalta la responsabilidad de la oposición en Colombia, que no cumple su rol de contrapeso y se deja llevar por los discursos y provocaciones del presidente.

"Entonces perdóneme la expresión, como se dice, popularmente vale huevo todo lo que está establecido en las normas sobre cómo se hace una asamblea constituyente. Además, no nos metamos, no le echemos mentiras a la gente. Una Asamblea constituyente no va a acabar con la inseguridad que hoy tiene asustadas amedrentada a la gran mayoría de ciudades de Colombia. Una constituyente no va a construir el tren que el presidente prometió. Creo que aquí la oposición tiene una inmensa responsabilidad porque en vez de ser oposición, es un grupo de personas que le compran todo globo que lanza Petro así no hay oposición que valga", dijo.

Finalmente, Juan Carlos Flórez hizo un llamado a la reflexión sobre la realidad política en Colombia y destacó la importancia de la cooperación y el respeto a las reglas establecidas para garantizar el progreso y el bienestar del país.

Escuche la entrevista completa acá: