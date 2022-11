Juez que suspendió TM por la Séptima dice que concepto del IDU dio paso a la decisión

Jorge Luis Lubo, juez 49 administrativo de Bogotá, quien ordenó la suspensión de TransMilenio por la carrera Séptima, aseguró en Mañanas BLU que sí hubo argumentos para tomar la decisión. Su declaración se dio luego de una dura andanada por parte del alcalde Enrique Peñalosa este miércoles.

“El material técnico no lo hacemos nosotros, nosotros proferimos tres autos de prueba y el material técnico se lo solicitamos al IDU”, declaró Lubo.

De acuerdo con el funcionario judicial, son falsos los señalamientos sobre el supuesto acomodo de pruebas.

“Nosotros no estamos inventando las pruebas, las pruebas están en el expediente”, dijo.

Lubo, además, justificó la decisión e insistió en que fue el IDU el que evidenció dudas.

“El informe dice que faltaron tres perforaciones. No soy yo el que habla de las incertidumbres, es el IDU”, sostuvo.

“Es fácil descontextualizar las decisiones cuando hay un señor que tiene unos micrófonos abiertos pero nosotros no los tenemos.

Me siento maltratado porque las personas antes de hablar de esto deberían leer el expediente”, agregó.

“El ancho de la vía es de 15 metros y la norma habla de 28. Eso no me lo estoy inventando yo”, aclaró.

Finalmente, Lubo dijo que al Plan de Ordenamiento Territorial fue clave en la decisión.

“Yo no expedí el POT, los administradores de justicia no expiden normas urbanísticas, no lo expido yo. El mismo Distrito tiene sus normas urbanísticas. Eso no lo expido yo. De ahí es la decisión”, añadió.

“Mis decisiones son absolutamente en derecho”, puntualizó.

