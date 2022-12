Jugador se presenta con camiseta con la cara de un dictador y arma la polémica

Nuno Silva, un jugador portugués se convirtió en todo un fenómeno viral en España tras lucir en una camiseta la foto del dictador Francisco Franco durante su presentación con Real Jaén, equipo de la de segunda división del país ibérico.







La imagen de la camiseta, muy curiosa por cierto, muestra al dictador y a una mujer con muy poca ropa y daba la sensación que se trataba una crítica al hombre que por casi 40 años impuso su ley en España. (Lea también: No es más que un paramilitar: estudiante increpa a Uribe en evento político ).



A raíz del revuelo generado en las redes sociales, el Real Jaén emitió un comunicado en el que Silva explica que compro la prenda en Portugal hace tiempo, y que desconocía "la repercusión de este personaje histórico para parte de la sociedad española".



Este es el texto del comunicado:



Buenas tardes a todos, en primer lugar quiero agradecer la bienvenida que me han brindado tanto mis compañeros como el cuerpo técnico así como todo el personal del club.



Hoy hemos realizado mi presentación como nuevo jugador del Real Jaén CF en la sala de prensa de La Victoria. Ante la polémica suscitada por mi camiseta, quería aclarar que esta prenda la adquirí en Portugal tiempo atrás y en ningún momento he sabido la repercusión que tiene este personaje histórico para parte de la sociedad española.



He vivido en Portugal y Angola y no conozco el grueso de la historia de España, por lo que desconocía completamente el significado de llevar esa camiseta en vuestro país. Quiero pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o a las que haya podido herir su sensibilidad. En ningún momento he pretendido hacer apología de las ideologías que profesaba esta persona. No tengo preferencias políticas de ningún tipo.



Ante todo reiterar mis disculpas y a partir de ahora espero que entre todos logremos conseguir los objetivos del Real Jaén CF. Un saludo a todos. ¡Hala Jaén!