“La canciller no tiene valores democráticos”: uribismo sobre moción de censura

El congresista del Centro Democrático , Edward Rodríguez, quien radicó una moción de censura en contra de la canciller María Ángela Holguín tras la expulsión del país de los jóvenes venezolanos Lorent Saleh y Gabriel Valles, aseguró que hay muchas actitudes de la ministra que los hace pesar que no tiene valores democráticos.

“Queremos evaluar la gestión de la canciller en su conjunto. Argumentamos la falta de defensa de los valores democráticos de la señora canciller, una clara violación a los Derechos Humanos (…) hay violación a tratados internacionales. Vamos a mostrar cómo en repetidas ocasiones la señora canciller no ha sido efectiva”, comentó el representante a la Cámara (Escuche también: Uribistas citarán a canciller al Congreso para que explique expulsión de Saleh ).

Rodríguez aseguró que muchos de los actos de la ministra de Relaciones Exteriores “nos llevan a considerar que la señora canciller no tiene valores democráticos”.

“Esta fue la gota que rebosó la copa. Hemos llamado a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, a que responda por el silencio cómplice y reiterado del gobierno, ante el atropello de millones de estudiantes que reclaman libertad y democracia en Venezuela”, dice el representante Rodríguez en su petición de moción de censura.

Aunque aseguró que no conoce a los estudiantes venezolanos expulsados, Lorent Saleh y Gabriel Valles, dijo que es evidente que “el presidente Nicolás Maduro no es ningún angelito” por lo que mostró temor por lo que le pueda pasar a los jóvenes (Escuche también: Venezolanos expulsados no son ningunos angelitos: ministro de la Presidencia ).

“¿Qué hubiese sido de Alan García y miles de ciudadanos perseguidos sin la protección que encontraron en nuestra nación?”, dijo el parlamentario.

Este fue el texto que se radicó ante la Cámara de Representantes:

Septiembre 10 de 2014

PROPOSICIÓN

“Por la cual se solicita MOCIÓN DE CENSURA en contra de la Dra. MARIA ANGELA HOLGUÍN titular del Ministerio de Relaciones Exteriores”

De conformidad con lo consagrado en el artículo 135, numeral 9, de la Constitución Política de Colombia y según el artículo 30, numeral 2, de la ley 5ta de 1992, presentamos ante la Plenaria Cámara de Representantes, proposición de Moción de Censura en contra de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, fundamentada en los siguientes argumentos:

1. Omisión en la defensa de los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos.

La reacción de la canciller ante el quebrantamiento de los valores democráticos, como la separación de poderes, la vulneración a la libertad de expresión y la violación masiva y alarmante de los derechos humanos en el vecino país de Venezuela, denunciadas por ONG´s como Human Right Watch, Amnistía Internacional; así como las condenas en contra del Régimen de Caracas, proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los llamados de la ONU frente a estos hechos, ha sido irrisoria, escasa, por no decir inexistente.

Ante el grito de dolor que ahoga al pueblo venezolano, la política oficial de la cancillería ha sido el del apaciguamiento y de la absoluta indiferencia, omitiendo con ello el deber sacrosanto de esta nación de defender la democracia, las libertades y los derechos humanos, consagrado en las raíces mismas de nuestra historia democrática, en el espíritu de nuestra Constitución Política y en las disposiciones que dieron origen a la Organización de Estados Americanos.

La política de apaciguamiento, adelantada por la Ministra Maria Angela Holguín, al mejor estilo Chamberlain, quien con silencio cómplice, hizo caso omiso a las advertencias Wiston Churchill, sobre el peligro que Hitler representaba para la democracia Europea, ha ido más allá del respeto al principio de no intervención y se ha convertido en una verdadera política de complicidad y connivencia para con los desmanes del régimen de Maduro, que cada día acalla más la voz libre de los medios de comunicación, proyecta las sentencias de los jueces, arremete contra la legítima protesta, persigue a los estudiantes y encarcela a los líderes de la oposición, mientras grandes sectores de la población languidecen ante el racionamiento de alimentos y la escases de elementos básicos.

La hipocresía diplomática y la omisión en la defensa de los valores democráticos, promovida por la Dra. Holguín, no sólo representa una falta grave e inexcusable de su gestión, sino un verdadero riesgo para la democracia, la libertad, los derechos humanos, la paz, la estabilidad y el desarrollo de nuestra región.

2. Violación de los tratados internacionales.

La política de apaciguamiento y complicidad con el régimen venezolano, ha llegado a su punto más álgido con la expulsión de Lorent Saleh y Gabriel Valles, jóvenes venezolanos, defensores de los derechos humanos, opositores del régimen de Maduro y de Chávez, quienes se encontraban en nuestro país, huyendo de la brutal represión del régimen venezolano contra los estudiantes y quienes a la vez promovían la defensa de la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, no sólo en su país, sino en la región y en el mundo.

María Ángela Holguín, ha venido destruyendo la larga tradición de Colombia, como bastión de asilados y perseguidos políticos; y en su afán por complacer al trono de Miraflores, violó tratados de derechos humanos como el numeral 8, del Artículo 22, de la Convención Interamericana de derechos humanos, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y la declaración de Cartagena de 1984.

Atropellando el principio de no devolución de extranjeros, consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra en 1951 y aprobada por la ley colombiana 35 de 1951, el gobierno Colombiano en menos de 8 horas, como quien entrega ovejas al matadero, expulsó al joven Lorent Saleh sin importarle que lo entregaba a al mismo régimen, que en el pasado, le había provocado agresiones, persecución y tortura. Importante recordar que conforme al artículo 1 de la Convención contra la tortura de 1984 y el artículo II de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de 1985, el principio de no devolución determina que los Estados están obligados a no trasladar a ningún individuo a otro país, independientemente de su condición migratoria.

Lo anterior, envía un claro mensaje a los oprimidos, refugiados y paladines de los derechos humanos que deambulan en nuestra América: La política implementada por la doctora Holguín ha apagado la llama de la libertad, que hacía de Colombia un faro incólume para quienes huyen de la persecución por causa de sus ideas y de sus convicciones políticas.

De perpetuarse esta política, ¿cuánto tiempo faltará para que en nuestro propio territorio, se quebranten totalmente los valores democráticos, se pierda la separación de poderes, se criminalice la oposición, se reprima la protesta estudiantil y se denominen “peligro para la seguridad nacional” los jóvenes que luchan por la democracia, la libertad y los derechos humanos?

3. Ausencia de Convicción en los valores democráticos.

Todo lo anterior, evidencia la falta de convicción de la señora Holguín en los principios democráticos y su absoluta indiferencia frente al quebrantamiento de los mismos en otras regiones. Quien ostenta la calidad de funcionario público, ha realizado el juramento solemne de defender la constitución y las leyes, lo cual implica la defensa de los valores democráticos, de la libertad y de los derechos Humanos.

Quien no posee convicción en los valores democráticos, quien erige una política hipócrita, postiza y cómplice frente la violación de las libertades y los derechos humanos; quien atropella los compromisos internacionales para congraciarse con regímenes extranjeros, no merece ser titular de la Cartera encargada del manejo de las Relaciones Exteriores en Colombia.

CENTRO DEMOCRÁTICO