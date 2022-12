La Comisión de la Verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle

El jefe de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, realizó una rueda de prensa en la que explicó en qué consiste la acordada comisión de la verdad, que será creada tras firmar un acuerdo final con la guerrilla de las Farc.



Objetivo:



El objetivo de la comisión es la verdad, el esclarecimiento pero también la convivencia.



“Nuestra experiencia con las víctimas tiende a entender que la mejor y más importante forma de reparación es la verdad, lo primero que piden las víctimas es la verdad”, aclaró De la Calle. (Lea también: Con Comisión de la verdad, sociedad conocerá lo sucedido en guerra: De la Calle )



¿Verdad vs. Justicia?



“La comisión de la verdad no mata la justicia, no es a cambio de justicia”.



El jefe de la delegación de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos advirtió que la comisión es extrajudicial, cuyo propósito es el esclarecimiento de la verdad, “pero eso no compite ni anula las penas”. (Lea también: Gobierno y Farc confirman acuerdo para crear Comisión de la Verdad )



Momento de la creación de la comisión:



De la Calle dijo que, como la comisión es parte del acuerdo que se está construyendo con la guerrilla de las Farc, solo comenzará a trabajar cuando se firme el acuerdo final de paz y la guerrilla deje las armas.



Además, aclaró que todavía se están evaluando los mecanismos necesarios para la creación del órgano, “porque como todo el acuerdo, tiene que tener vida jurídica”. (Lea también: Actual ciclo de paz culminará con acuerdo sobre comisión de la verdad )



En ese sentido, dijo que se prevé un desarrollo legal para poner en marcha su creación, pero puede ser cualquier mecanismo de refrendación.



Responsabilidades de la comisión de la verdad:



El delegado del Gobierno en La Habana, Cuba, explicó que la comisión creada recopilará los hechos que rodearon a cada una de las víctimas, destacando que quienes padecieron del conflicto armado lo que más piden es verdad.



“El mayor clamor de las víctimas es ‘cuéntenme la verdad, qué pasó con mi hijo, con mi hija’”, explicó De la Calle. (Lea también: Comisión de la Verdad no debe desviar de temas principales: Marta L. Ramírez )



Además, el órgano hará un informe final que “debe contener recomendaciones, se establecerá un comité de monitoreo a las recomendaciones que sean aceptadas por el Gobierno para verificar que sean una realidad”.



“Una comisión, independiente, de altas personalidades, recoge testimonios, produce un informe y le cuenta a los colombianos en realidad qué pasó. Por ejemplo, toma el secuestro y establece la verdad en el conflicto”, agregó.



Cómo estará conformada:



La comisión será “independiente, neutral, transparente” y sus miembros serán escogidos a través de un sistema en el que se postularán las organizaciones sociales e importantes representantes del país.



“Esto lo elegirá un comité de selección compuesto por 9 personas, 3 de las cuales serán delegados de instituciones de gran reputación nacional e internacional”, explicó. (Lea también: Naciones Unidas calificó de significativo la creación de Comisión de la Verdad )



En ese sentido, finalmente dijo que será una comisión de 11 ciudadanos “de alto valor ético, para que se garantice la transparencia de sus decisiones”.



Además, un grupo de delegados de las Farc trabajará por tres años para lograr esa verdad.