La culpa es de todos: el regaño de un sacerdote sobre reclutamiento de menores

En medio de lágrimas terminaron las exequias en Bogotá de la joven de 16 años Diana Medina, quien perdió la vida junto a otros siete menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contras alias ‘Gildardo El Cucho’, un cabecilla de las disidencias de las Farc que regresaba a Colombia para coordinar y expandir a esos grupos residuales.

En medio de la misa exequial de la menor, el sacerdote que la presidia relató que en su juventud fue misionero en San Vicente del Caguán y tuvo que vivir en carne propia las consecuencias de la violencia, pues después de que confesaba por primera vez a niños recién salidos de la primera comunión muchos le manifestaban que en los próximos días se los iban a llevar a la guerra.

Por eso después de que se conociera la muerte de estos ocho menores, reclutados por las disidencias de las Farc, el sacerdote dijo que ha “visto las noticias y todos se tiran la pelota, culpable el Estado, culpable el frente no sé qué, cuando la culpa la tenemos todos porque no se ha sabido educar a las familias. No se cuida a los niños y se ponen en manos de cualquiera”.

Hay que recordar que la joven de 16 años Diana Medina, según su familia, vivía en Bogotá, después se fue para Puerto Rico, Meta, a vivir y estudiar al lado de su padre, pero desde hace dos meses le perdieron el rastro después de que se fuera a vacacionar con una amigas a una finca, momento en el que habría sido reclutada por las disidencias de ‘Gildardo El Cucho’.

