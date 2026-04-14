La explicación del Gobierno a polémica por aumento del predial: “Son alcaldías las que liquidan”

En medio de una creciente tensión social y bloqueos en el departamento de Santander, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el incremento del impuesto predial que ha motivado las protestas. El ministro anunció su llegada a Bucaramanga para reunirse con alcaldes, el gobernador y voceros del paro, con el fin de "zanjar completamente" el conflicto que afecta la movilidad y el abastecimiento en la región.



Responsabilidad de los entes locales en el cobro

El núcleo de la defensa gubernamental radica en la distinción entre el avalúo catastral y la liquidación final del impuesto. Según Benedetti, aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realiza la actualización del valor de los predios, son las autoridades municipales quienes deciden cuánto cobrar.

“El principal mensaje que yo le quiero enviar hoy en esta entrevista al pueblo de Colombia es que quien determina cuál es el costo del predial es el alcalde con el consejo”, afirmó de manera enfática el funcionario.

El ministro argumentó que los municipios cuentan con las herramientas legales para mitigar el impacto en los ciudadanos más vulnerables, pero que, a su juicio, no se utilizaron correctamente.

Al respecto, señaló: “Yo lo que creo fue que no le pararon bola a ese artículo 42 del plan de desarrollo y no previeron cuando presentaron los acuerdos las tasas con las cuales se subía”, sugiriendo que los consejos municipales podrían haber exonerado a los campesinos más pobres o aplicado tarifas diferenciales.



La actualización del avalúo como "secreto a voces"

El Gobierno defiende la necesidad de actualizar los valores catastrales para corregir desigualdades históricas en el campo colombiano. Benedetti describió la situación previa como un desequilibrio donde grandes terrenos productivos pagaban impuestos irrisorios.



“Es un secreto que se grita a voces en toda el campo de este país, es que el avalúo que tienen algunos terrenos no es el real y no están pagando los impuestos”, explicó, citando casos de predios valorados en 200.000 pesos que realmente valen 50 millones.

Ante las denuncias de aumentos de hasta el 2000% en el avalúo, el ministro recordó que la ley impone un tope al incremento del recaudo efectivo.

“La ley dice que usted no puede pagar más del 50% de lo que pagaba antes con el impuesto del predial”, sostuvo, reiterando que si se están realizando cobros superiores, el error recae en la liquidación hecha por las alcaldías.



Tensiones con mandatarios locales y orden público

La polémica se ha visto alimentada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió posibles sanciones o judicializaciones para alcaldes que no presenten acuerdos para aliviar el impuesto. Benedetti aclaró que cualquier medida se tomaría bajo el marco legal y judicial, acusando a sectores de oposición de instrumentalizar el descontento.

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“Hay alcaldes porque son partidos de oposición los que están engañando a las personas para que protesten con base en que la solución o que el error fue del gobierno nacional cuando no es así”, denunció el ministro. Finalmente, el Gobierno manifestó su preocupación por el impacto de los paros en la economía popular y el costo de vida.

Escuche aquí la entrevista: