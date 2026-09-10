La historia de cómo el Gobierno de Colombia dejó de tener un seguro para terremotos

Colombia se enfrenta al peor terremoto en una década en medio de una severa crisis para las finanzas públicas y sin un seguro que le ayude al Gobierno nacional a paliar el impacto financiero de la tragedia, como consecuencia de su decisión de no seguir adelante con el bono catastrófico que tuvo el país con el Banco Mundial y los países de la Alianza del Pacífico, y que fue diseñado específicamente para eventos como el que estamos viviendo.

El Gobierno de Colombia sí tuvo una protección financiera para terremotos

En 2018, los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú, México y Chile) se aliaron con el Banco Mundial para la creación de un bono catastrófico diseñado específicamente para atender el riesgo de catástrofe por terremoto (CAT bond). Para el caso de Colombia, el seguro podría cobrarse total o parcialmente dependiendo de la magnitud del problema y la cobertura máxima era de 400 millones de dólares.

Según un informe oficial de la Alianza del Pacífico, el instrumento estuvo vigente hasta el 15 de febrero de 2021, fecha en que Colombia decidió que no renovaría el instrumento.

Perú fue el único país que activó un pago bajo ese bono.



Terremoto en Chocó Foto: AFP

¿Por qué dejamos de tener ese "seguro" para terremoto?

La decisión de no renovar el bono catastrófico con el Banco Mundial se tomó durante la gestión de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque.

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Hay dos versiones distintas sobre qué pasó.

Una fuente señaló a Blu Radio que el análisis interno del Ministerio de Hacienda apuntaba a que el riesgo de terremoto para el país era menor que el riesgo de fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, y que la decisión en ese momento fue priorizar la protección para estos casos, mucho más frecuentes para el país.

Una segunda fuente apunta a que la decisión se tomó porque el Gobierno no tenía recursos para cubrir la prima, que podría llegar a ser alta por cuenta de las tasas del mercado en ese momento a causa de la pandemia.

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Blu Radio contactó al exministro Carrasquilla para obtener sus comentarios para esta nota, pero no ha recibido una respuesta al momento de la publicación.

¿Qué habría cambiado teniendo ese seguro?

Para el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, la decisión de no renovar el bono fue infortunada.

"De ahí la importancia de la resiliencia, y lo hemos visto en los debates de estos días, de avanzar en seguros parametrizados, desde encontrar fórmulas y respuestas en los bonos catastróficos, como hicimos con la Alianza del Pacífico hace un poco más de 10 años atrás. Colombia, infortunadamente, no pagó la prima de ese bono catastrófico, y hoy tenemos que responderle a la crisis con lo que tenemos, con los seguros de la banca privada, o con los esfuerzos que tiene que hacer el Gobierno, o el bolsillo de los propios hogares y las familias para reponer los bienes que se perdieron", dijo el funcionario en un discurso ante los empresarios de la Andi.

Si bien el Gobierno Duque no renovó la cobertura del CAT bond, la administración de Gustavo Petro tampoco la restableció.

"Aun cuando un CAT bond esté activo, un desembolso no es automático. Estos instrumentos son paramétricos y solo desembolsan cuando un evento cumple criterios técnicos previamente definidos. Por lo tanto, no es posible concluir que, de haber estado vigente, el bono necesariamente habría generado un desembolso a raíz de este terremoto", explicó una fuente a Blu Radio.

¿Con qué se está pagando la atención de la emergencia?

En medio de la aguda crisis fiscal que vive el país, el Gobierno quiere sumar recursos al presupuesto nacional permitiendo a los empresarios que paguen parte de sus impuestos con obras para la reconstrucción, habilitando a las alcaldías y gobernaciones para que financien proyectos en las regiones afectadas, así no se beneficien de ellos, canalizando donaciones privadas, créditos multilaterales, cooperación internacional y, por supuesto, más deuda pública.

Por ejemplo, el Gobierno ya desembolsó 200 millones de dólares de un crédito con el Banco Mundial para la atención de emergencias. El crédito tiene un valor total de 450 millones de dólares.