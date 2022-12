La medida cautelar de la CIDH es de obligatorio cumplimiento: abogado de Petro

Rafael Barrios, abogado de Petro en el proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló en Mañanas BLU sobre la ratificación de la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de la capital y cómo influiría una eventual medida cautelar del organismo internacional.

El abogado aseguró que considera pertinente aclarar que la “decisión no está ejecutoriada, no está en firme, hay unos términos para la notificación y hasta ese momento no se puede decir que Petro ya no es alcalde”.

Agregó que contrario a lo que “muchos piensan, nosotros no estamos dilatando nada” pues la ley le otorga a Gustavo Petro unos plazos para notificarse y “es el mismo procurador el que lo ha dicho”.

Sobre el tema de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Barrios aseveró que estamos “pidiendo que se pronuncien lo más rápido posible para evitar daños irreparables” pues, de acuerdo al abogado, la decisión del organismo internacional es de obligatorio cumplimiento en caso de que la decisión del procurador no se haya ejecutoriado.

“Sabemos que la Comisión se va a pronunciar más temprano que tarde en este tema, aún tenemos tiempo, aún Petro es el alcalde de Bogotá”.