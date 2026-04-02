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Blu Radio  / Nación  / La pastor belga del Ejército que caminó 28 kilómetros en el Catatumbo para reencontrarse con su guía

La pastor belga del Ejército que caminó 28 kilómetros en el Catatumbo para reencontrarse con su guía

Hela 5, de tres años de vida, sobrevivió a un ataque con dron realizado al pelotón al que estaba asignada. Cansada y con hambre, olfateó durante siete días el lugar donde permanecía su cuidador y, sin importar las condiciones extremas del entorno, logró llegar a las instalaciones de la base militar de Vetas Central, municipio de Tibú, Norte de Santander.

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