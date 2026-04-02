La pastor belga del Ejército que caminó 28 kilómetros en el Catatumbo para reencontrarse con su guía

En los últimos días, Hela ha contribuido a labor de las tropas en la región del Catatumbo, lo que permitió la ubicación de un complejo cocalero donde fueron hallados una tonelada de clorhidrato de cocaína.

El camino hace parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones, EOD, del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 8, orgánico de la Brigada Contra el Narcotráfico n.° 2, advierte a los soldados si el área que pisan tiene minas antipersonales escondidas, y verifica que los helipuertos improvisados y los enclaves cocaleros estén libres de artefactos explosivos.

Pastor belga dell Ejército Foto: Ejército

Su lealtad por el pelotón que protege es verdaderamente evidente. Hace once meses, tras un ataque con dron realizado por el grupo armado organizado, GAO, ELN en el sector T15, área rural de Tibú, donde se encontraba con su guía canino (soldado profesional Julián Naveros), Hela 5 permaneció extraviada durante siete días, sin probar alimento y en condiciones de total agotamiento.

A pesar de ello, recorrió 28 kilómetros hasta llegar a la base militar de Vetas Central, en busca del soldado Naveros.



El asombro de la tropa fue absoluto al verla regresar, pues ya se había perdido la esperanza de encontrarla. Su guía canino, quien había sido trasladado a la ciudad de San José de Cúcuta tras el ataque, regresó en un vuelo de apoyo a la base para reencontrarse con ella.

La muestra de afecto de esta pastor belga por los soldados se reafirma cada día, dado que ha acompañado cerca de 20 operaciones militares. Gracias a su excelente entrenamiento, en los últimos días logró la ubicación, en la vereda Morretón, del municipio de Durania, Norte de Santander, de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una capacidad de producción mensual de dos toneladas de droga, que pertenecería al GAO ELN, Frente Carlos Germán Velazco.

En el lugar, los soldados hallaron 1007 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 192 galones de cocaína en suspensión; 935 galones de sustancias líquidas y 263 kilogramos de insumos sólidos, además de equipos y maquinaría necesarios en la producción del alcaloide.

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Con este resultado se continúan afectando las economías ilícitas de este grupo armado, en esta ocasión en 3550 millones de pesos. Así mismo, se evitó la comercialización en Centroamérica y los Estados Unidos de más de un millón de dosis de cocaína.

Pastor belga de Ejército Foto: Ejército

Hela 5 continuará aportando a las operaciones militares, apoyando a las tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, aquellas que permanentemente contrarrestan en todo el territorio nacional el flagelo del narcotráfico; igualmente, seguirá alertando a los soldados sobre la instalación de artefactos explosivos sobre áreas transitadas por comunidades y las Fuerzas Militares.