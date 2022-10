La única entrevista que entregó Juan Valderrama, hoy capturado por desaparición de Ilse Ojeda

El expolicía colombiano Juan Guillermo Valderrama de 28 años, aseguró en Mañanas BLU que no es un vividor y negó cualquier relación con la desaparición de su novia, la sargento chilena Ilse Ojeda de 52 años, de quien se desconoce su paradero desde hace 26 días.



“Nunca me aproveché de Ilse”, aseguró Valderrama.



“Al momento ella me decía que me relajara, que ella estaba trabajando y que podíamos vivir bien y ya. Siempre he sido un man trabajador, he trabajado en construcción, en lo que usted no imagina”, agregó.



Según el expolicía, a veces Ilse Ojeda le ayudaba con dinero.



“Ella [Ilse] es una persona muy inteligente y pues si pasaban las cosas era porque ella quería. A veces sí me ayudó, en algunas ocasiones, que ella me decía que le iba a llegar una ayudita, que me iba a ayudar, pues si me ayuda, ayúdeme, bienvenida sea”, sostuvo.



“No todas las veces, algunas veces me decía, ‘vea Juan tengo esto, me van a pagar esto’, ella voluntariamente”, añadió.



Según la versión de Valderrama, a quien algunas líneas de investigación señalan como sospechoso de la desaparición de Ojeda, la última vez que sostuvo un encuentro con ella le insistió en que no se fuera de su lado.



“Quise llevar dos relaciones a la vez, ese fue mi error más grande”, reconoció Valderrama.



“Yo tenía con otra mujer una relación por el ‘Face’, ella al darse de cuenta, estábamos en una cafetería, se paró y se fue”, sostuvo.



“No la dejé ir alegremente, me levanté de la silla y le dije ‘mami, no me haga esto’, ‘no se vaya vea que esto’ y recibí un abrazo. Me devolví a pagar la cuenta y fue cuando al cruzar, no sé, cogería un carro, alguien le ayudaría y se escondería en algún lado, no sé”, contó.



Sobre las denuncias de maltrato hechas por la familia de la extranjera desaparecida, Valderrama aseguró que alguna vez tuvieron “un juego de manos”, pero negó haberla maltratado.



“Teníamos discusiones, como en cualquier pareja, cualquier relación, pero ya que yo me fuera a la violencia, yo nunca he sido un tipo violento”, sostuvo.



