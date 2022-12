Las cartas al Ejército en las que alertaban de reclutamiento infantil antes del bombardeo

BLU Radio conoció en exclusiva las cartas que envió el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Evelio Carreño, al Ejército que probarían que, desde junio de este año, fueron alertados de que las disidencias de las Farc estaban reclutando menores de edad de esa zona.

Se trata de tres cartas que envió el funcionario al coronel del Ejército Dario Nicolás Hernández, comandante del Batallón Especial Energético del mismo municipio, y una última carta- cuatro días antes del bombardeo- al mayor Ricardo Fierro Barón, que aparece también como comandante de esa unidad militar.

Las cartas tienen fecha del 20 y 23 de junio, 23 de julio y, la última, del 26 de agosto. Es decir, cuatro días antes del bombardeo.

Todas van en el mismo sentido: “La personería municipal ha recibido información de parte de la comunidad, sobre la presencia permanente de grupos armados organizados residuales y/o grupos delincuenciales organizados, que se encuentran ejerciendo actividades de extorsión a los comerciantes y ganaderos de la región, como también utilizando, usando y reclutando ilícitamente a nuestros niños niñas y adolescentes en este municipio”, dicen las cuatro cartas.

Otro dato para resaltar es que todas las cartas empiezan con la frase “a solicitud de su despacho”. Es decir, el personero respondía en las cartas las preguntas del Ejército. En esas les decía que sí se estaban reclutando menores de edad las disidencias de las Farc si se estaban llevando a los niños para sus zonas.

Finalmente, hay otro documento, muy importante, y es una carta del 9 de septiembre, dos semanas después del bombardeo, en donde el personero municipal cita de carácter urgente a las diferentes autoridades a una reunión de prevención del reclutamiento de menores de edad.

Conocimos también el acta de esa reunión, en donde la primera observación que hace el personero Carreño es que lamenta que no hagan presencia los comandantes del batallón BATOT 21 Y el comandante del Batallón Especial Energético y Vial No 19: “No deberían mandar a uno subalternos ya que no pueden tomar decisiones vinculantes respecto a la institución a la que representan”.

Seguidamente, el personero expone que el 30 de agosto las Fuerzas Militares hicieron un bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc, en zona rural de San Vicente del Caguán y que, después de eso, se le han acercado familiares de algunos de los disidentes fallecidos para buscar orientación. Relata los tres casos que ya conocemos: la niña de 13 años, Angela María Gaitán; el de la niña, Diana Medina, de 16 años, y el de la niña de Luz Mar Jaramillo, de 17 años.