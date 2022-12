Las elecciones no son justas ni competitivas: Cámara de Comercio de Caracas

Víctor Maldonado, presidente Cámara de comercio en Caracas, Venezuela, dijo en Blu Radio que la escasez en el país vecino ha llegado a un punto sumamente alto y que varios sectores se han visto afectados por las medidas del Gobierno de Nicolás Maduro. (También puede consultar: Chavistas y opositores llaman a los venezolanos a participar masivamente ).

“Nosotros tenemos una inexplicable escases de productos de primera necesidad, no hay ni lo más esencial, nada se consigue en este país y tiene que ver con una política del socialismo del siglo 21 llena de controles y corrupta, no hay cauchos, no hay repuestos, no hay químicos, no hay medicinas, no hay drogas para el cáncer”, dijo Maldonado.

Frente a las elecciones parlamentarias de este domingo, Maldonado criticó el abuso del gobierno respecto al acceso a los recursos públicos para los candidatos de la posición.

“Las elecciones no son justas ni competitivas, el Gobierno hace trampa y utiliza todos los recursos públicos para favorecer a sus candidatos”, agregó Maldonado.

“Esa es la tragedia de los populismo latinoamericano, que quieren hacer fiesta y vincular la población con estas medidas (…) Por estas políticas populistas el 75 por ciento está en condición de pobreza por ingresos y el 50 por ciento no tiene ni siquiera cómo comer”, concluyó el venezolano.