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Blu Radio  / Nación  / “Las mujeres que denuncian sufren consecuencias enormes”: abogada habla tras caso contra Morris

“Las mujeres que denuncian sufren consecuencias enormes”: abogada habla tras caso contra Morris

La abogada Ana Bejarano advirtió que en Colombia denunciar violencias basadas en género aún implica riesgos personales, sociales y hasta judiciales para las víctimas.

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