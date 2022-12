Leonidas Bustos practica la filosofía de Teresa de Calcuta: fiscal Raúl Acero

Raúl Acero, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, fue mencionado en las conversaciones entre Leonardo Luis Pinilla, ‘El Porcino’, y el exgobernador Alejandro Lyons, en el escándalo de corrupción en la justicia.



En entrevista exclusiva con BLU Radio, Acero admitió que prestó su nombre para que el magistrado Leonidas Bustos, hoy investigado por aparentemente recibir sobornos a cambio de favorecer a varios senadores en procesos judiciales, comprara un vehículo de marca BMW.



“A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor, porque como yo tenía buena capacidad de endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”, dijo.



“Yo no le vi ningún inconveniente, entre otras, porque el doctor Bustos es una persona muy confiable. No tenía por qué desconfiar de él”, agregó.



Acero dijo que el magistrado dio una cuota inicial del 20 por ciento, con cheque (en la BMW de la 127), y, para el resto, él le ayudó con un crédito.



“Yo hice el crédito con Helm Bank: Yo hice el crédito con mis papeles. Yo tenía esa capacidad y me prestaron la plata y se fue pagando mensualmente. El doctor pagaba las facturas”, expresó.

Acero insistió en que no supo del vehículo que compraron, sino hasta 2013 cuando Bustos lo contactó para que hiciera el traspaso de papeles al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien compró el vehículo.

“Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”, dijo.

El fiscal Acero manifestó “sentirse orgulloso” de ser amigo de Leonidas Bustos, de quien dijo “practica mucho la filosofía de sor Teresa de Calcuta”.

“Él vive para servir. Ha servido a mucha gente y ayudado a muchos, pero desgraciadamente, si Jesucristo tuvo enemigos, el doctor Bustos también los tiene. Yo los tengo y todos los tenemos”, puntualizó.

Escuche aquí la entrevista completa:

