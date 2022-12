Liquidación de constructora es resultado de una venganza contra mí: Carlos Collins

Carlos Collins, representante de la Constructora Carlos Collins, aseguró que la liquidación de la empresa, por parte de la Superintendencia de Sociedades, es el resultado de “una venganza” contra él.



“La roya me cayó el 15 de junio de 2014, cuando Germán Vargas Lleras se encontró con mi nieto (…) y le dijo a él: ‘dígale a su abuelo que le voy a quitar todos los contratos que tenga”, dijo.



El empresario agregó que la “persecución” del vicepresidente se debe a que él, en noviembre de 2015, denunció irregularidades en una licitación.



“Denuncié que estaban sacando una licitación por 363 mil millones de pesos que no había por qué sacarla y, sin embargo la sacaron. El presupuesto inicial es inflado, no es válido y no me pararon bolas. Lo denuncié en la Procuraduría. Dije que se estaban tumbando una plata en los equipos electromecánicos en el túnel de La Línea”, dijo.



De otro lado, Collins negó que el Consejo de Estado le haya impuesto una multa de $182 mil millones: “Esa suma tenía que pagarla la concesión Bogotá – Girardot, de la cual su socio político, Alex Char, le pertenece el 25 %; el otro 25 % le pertenece a la Dian, porque antes era de los Nule; el otro 25 % le pertenece a unos señores que se llaman Vergel y Castellanos y el último 25% le pertenece a una firma que se llama Álvarez y Collins, en la cual yo tengo el 30 %”.



Según la Superintendencia, la decisión se tomó por petición de la Delegatura para la Inspección, Vigilancia y Control que realizó visitas a la compañía donde constató que la constructora no desarrolla actualmente su objeto social ni cumplió con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil.



De acuerdo con informes presentados por el revisor fiscal la compañía “no presenta retención en la fuente desde 2014; debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015 por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016 por $199 millones e impuesto al valor agregado periodo 1 de 2016 por $17 millones por lo que la Dian tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad”.



