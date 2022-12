Llevamos tres años de pérdidas por el TLC: papicultor

paro agrario.

Aseguró que en cualquier momento se puede presentar bloqueo de vías en medio de la manifestación que se lleva a cabo porque “el Gobierno no ha cumplido con lo que se pacta en negociaciones. Mientras no se renegocien los TLC ni se nos dé una política agropecuaria para los insumos agrícolas no pienso que se solucione algo”.

“No es justo que nosotros produzcamos en Colombia y entre comida de otros países, como nosotros no somos subsidiarios no podemos hacer exportaciones”, expresó este productor de papa.

“He dejado de vender papa por los TLC, llevamos tres años a pérdida, ya quebramos, no hay forma de trabajar”, agregó.

Por último, dijo que a pesar de que el gobierno les compró inicialmente la producción de papa no fue viable para el agricultor. “No es viable inflar la canasta familiar, necesitamos que el gobierno nos de subsidio para el agro”.