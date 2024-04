"Lo que hago en mis redes no tiene que ver con mi trabajo en RTVC": ‘Wally’

El reconocido influenciador en redes sociales de temas políticos, Walter Rodríguez, más conocido como 'Wally Opina', ha generado revuelo con su reciente incorporación al sistema de medios públicos, RTVC. En una entrevista exclusiva en Mañanas Blu, 'Wally Opina' compartió detalles sobre su llegada y su enfoque en la comunicación responsable.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio un giro en su estrategia de comunicación en las últimas semanas, con cambios significativos en entidades como la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y en RTVC, encargadas de diseñar y ejecutar dicha estrategia. Además, se ha fortalecido la presencia de activistas e íconos del petrismo en redes sociales, con el objetivo de potenciar los mensajes gubernamentales.

En relación con su llegada a RTVC, 'Wally Opina' aclaró que no recibió una llamada directa del presidente Gustavo Petro para ser parte de este nuevo proyecto. "A mí en ningún momento me llamó el presidente Gustavo Petro a decirme que me querían en RTVC", afirmó el influenciador.

Además mencionó que no le gustó cómo los han denominado en los medios y que todas las personas que están en el sistema público son competentes.

Publicidad

"Llamarle estrategia de comunicaciones del Gobierno nacional me parece que es un concepto equivocado. Yo creo que cada una de las personas que se han tratado de perfilar dentro de los recientes artículos me parece a mí un lenguaje bélico", mencionó

Y agregó, "Cada una de las personas que aparecen en el equipo ha trabajado de una manera profesional. Lo han hecho de una manera independiente y cada uno ha llegado desde distintos lugares en donde los han buscado, precisamente porque tienen una importancia comunicacional. Tienen este nivel en el que han logrado llegar a muchas personas de manera masiva"

Publicidad

Sobre su papel en el Gobierno Petro y su participación en las comunicaciones, 'Wally Opina' enfatizó su compromiso con la veracidad y la transparencia. "Yo no voy a decir cosas que no sean ciertas ni seré partícipe de las fake news. Desde que haya argumentos ahí, voy a estar", declaró 'Wally Opina', dejando claro su postura respecto a la difusión de información precisa y fundamentada.

"Hay algo en particular con lo que yo he venido haciendo y es que mi canal se llama precisamente "Wally opina", porque yo no he tratado de disfrazar la comunicación de opinión. Directamente le digo a la gente Yo estoy aquí haciendo una labor de opinión distinto a lo que hacen otros medios, no que disfrazan de periodismo lo que es la opinión de ellos. Los seguidores de mi canal han sabido que los temas se tratan con opinión y se tratan de mostrarse con argumentos", contó.

El influenciador, además resaltó que el trabajo que llevará a cabo será, según él, con objetividad, pues son espacios de análisis y de opinión. Habló de separar sus opiniones en redes sociales con lo que se tratará en RTVC y lo que intentará transmitir.

"Creo que es muy claro el trabajo que se hace desde los medios públicos y la objetividad con argumentos desde que existan los argumentos, no me voy a salir de ahí. No voy a decir cosas que no sean ciertas. No voy a hacer partícipe de las fake news a la que han hecho uso varios medios tradicionales. Al contrario, mostrarle a la gente cuál es la verdad de lo que está sucediendo", dijo.

Publicidad

Finalmente, Wally reiteró su compromiso con la objetividad y el rigor periodístico, y mencionó que su labor en los medios públicos se enfocará en informar con argumentos y desmentir noticias falsas. Aclaró que su opinión personal en sus redes sociales no afectará su trabajo en los medios públicos, ya que se trata de espacios diferentes y con objetivos distintos.

"Insisto en que todo lo que se va a hacer allí es de manera profesional, objetiva, con argumentos. Tu no puedes coger mi cuenta de Twitter y revisar porque esto no tiene nada que ver con el contrato que existe en RTVC. Mis opiniones son personales, absolutamente personales. Lo que yo opine en Twitter no tiene nada que ver con las labores que yo vaya a hacer desde la radio nacional ni desde RTVC", concluyó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: