Los $1.5 billones son un salvavidas para hospitales, no para las EPS: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refirió en BLU Radio al ‘salvavidas’ de 1.5 billones de pesos para el sistema de salud, que anunció el Gobierno, y aclaró que se trata de recursos que van únicamente a hospitales.



“La plata que estamos inyectando, hasta el último peso, se va a girar a hospitales públicos y privados del país, no es un salvavidas para las EPS”, indicó (Lea también: Ya se avizora crisis por las deudas de las EPS: gerente del Hospital de Kennedy ).



En ese sentido, Gaviria fue enfático en señalar que no se le están pagando las deudas a las Empresas Promotoras de Salud porque se trata de créditos “con algunos condiciones favorables”.



El ministro explicó también que esos recursos permiten resolver un problema complejo de corto plazo de liquidez, aunque reconoció que se trata de un “alivio” temporal y que por lo tanto no van a “arreglar todos los problemas de la salud” (Lea también: MinSalud alista medidas de choque para combatir crisis del sector ).



Sobre el origen de estos recursos, el ministro dijo que una parte viene de las cajas de compensación y de las subcuentas de garantías del Fosyga.



“El salvavidas sale de recursos de cajas de compensación que estaban guardados y no podían guardarse y el Plan de Desarrollo los liberó. Salen de unos excedentes de una subcuenta del Fosyga que se llaman saldos no compensados”, explicó (Lea también: Empleados de hospitales públicos adelantan plantón frente a Secretaría de Salud ).



Además, anunció créditos para las EPS que se giran directamente a los hospitales y clínicas y la compra de cartera por 100.000 millones de pesos y tener más controles por parte de la Superintendencia de Salud.