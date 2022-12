Los casos de inseguridad más recordados de los últimos tiempos en Colombia

La lamentable muerte del reguetonero Fabio Legarda en un caso de fleteo en Medellín hizo recordar algunos hechos similares que se registraron en los últimos tiempos en Colombia contra personas públicas y que tuvieron un amplia repercusión.

Manolo Cardona

Publicidad

En las últimas horas el actor Manolo Cardona se solidarizó por lo ocurrido con el artista Legarda y de paso denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de un caso de fleteo en el mes de diciembre del año pasado cuando dos atracadores le apuntaron con un arma en la cabeza.

“En diciembre fui víctima de un fleteo. Dos hombres me apuntaron con pistolas mientras estaba en el carro, uno de ellos a mi cabeza. Y saben que, gracias a Dios no tenía un arma para defenderme y solo me robaron. Sentí impotencia y miedo, pero hoy estoy vivo contándolo”, escribió.

En diciembre fui víctima de un fleteo. 2 hombres me apuntaron con pistolas mientras estaba en el carro, uno de ellos a mi cabeza. Y saben que, gracias a Dios no tenía un arma para defenderme y solo me robaron. Sentí impotencia y miedo, pero hoy estoy vivo contándolo. #LegardaRIP — Manolo Cardona (@ManoloCardona) February 8, 2019

Publicidad

Gustavo Angarita Junior

Publicidad

El actor Gustavo Angarita Junior, hijo del también Gustavo Angarita, fue víctima de los ladrones la noche del jueves en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá. En medio del asalto lo hirieron con arma blanca en uno de sus brazos.

El actor de 46 años se movilizaba en una bicicleta cuando tres sujetos de acento extranjero lo hirieron para robarle el vehículo en el que se movilizaba, una maleta con pertenencias y dinero en efectivo.

Vea también: Reconocido youtuber y cantante Legarda resultó herido en medio de fleteo en Medellín

Luis Fernando Montoya

Publicidad

El profesor Montoya sufrió un grave atentado el 22 de diciembre de 2004 cuando unos ladrones llegaron a su residencia y en un intento por defender a su esposa recibió tres disparos que impactaron su médula espinal y lo dejaron con cuadriplejia. Esto sucedió meses después de ganar la Copa Libertadores de América con el Once Caldas de Manizales. En ese momento, el profesor no solo perdió la movilidad en sus extremidades, sino la autonomía para respirar.

Sin embargo, con el paso de los años ha logrado respirar nuevamente por su cuenta y ha ido recuperando sensibilidad en varias partes de su cuerpo.

Publicidad

Alexis ‘Pulpo’ Viera

El 25 de agosto de 2015 el portero uruguayo Alexis ‘Pulpo’ Viera fue herido con arma de fuego por dos asaltantes que en moto lo abordaron junto a su esposa minutos antes de llegar a su residencia en el barrio El Caney, al sur de la ciudad, luego de salir de una entidad bancaria. Desde ese día inició su recuperación y logró dejar la silla de ruedas para caminar solo con la ayuda de unas muletas, algo bastante significativo para él, pues los primeros diagnósticos médicos luego del incidente no fueron muy esperanzadores.

Carolina Cruz

En marzo de 2007 la presentadora Carolina Cruz y el actor Daniel ArenasLos cuatro atracadores los intimaron luego de que abandonaran un centro comercial, los encañonaron y los obligaron a que descendieran del carro y entraran al de los asaltantes, para después robarles dinero en efectivo, joyas, y claves de tarjetas de crédito.

Después de varias horas recorriendo la ciudad, los actores fueron liberados sobre las 2:00 de la mañana por los delincuentes.

Vea también: Violento fleteo contra maestro de construcción en el sur de Bogotá quedó en cámara

Publicidad

Sara Uribe

En abril de 2017 Sara Uribe relató que hombres en moto, en medio de un trancón en la carrera 30, de Medellín, le tocaron el vidrio y, una vez ella lo bajó, le pusieron un revolver en la cabeza mientras le pedían que entregara el celular y sus pertenencias.

Publicidad

Su madre, quien la acompañaba en el momento, también fue apuntada con un arma, por otra pareja de motociclistas. La modelo explicó que los ladrones fueron perseguidos por patrullas motorizadas, que finalmente no lograron alcanzar a los delincuentes.

Cabe señalar que el problema de inseguridad no es un tema que golpee solo a los famosos o a las personas públicas, sino también a todos los ciudadanos, que día a día sufren de los delincuentes muchas veces con consecuencias trágicas como lo ocurrido con el artista urbano Legarda. Son miles de casos, por supuesto, que no caben en una sola nota.

Policía asesinado

Martin Cardoso, un intendente de la Policía que vestía de civil, fue asesinado en abril de 2018 por delincuentes en medio de un fleteo en el barrio Valladolid de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. El uniformado se acercó a una entidad bancaria en el centro comercial Plaza de las Américas a retirar 8 millones de pesos y minutos después fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Publicidad

Sacerdote asesinado en Rionegro

Los hechos ocurrieron en octubre de 2017 en San Antonio de Pereira en el municipio de Rionegro, cuando el sacerdote Abelardo Muñoz, de 41 años, visitaba su familia y dos personas armadas llegaron hasta el taxi en el que se movilizaba.